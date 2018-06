MÉRIDA, Yuc.- El poder de la imagen y la manera en que puede influir en la vida fueron algunos de los temas que ofreció Lucy Lara durante la presentación de su libro “Imagen, actitud y poder”, este miércoles en las instalaciones del Fashion Week Academy Mérida.

La escritora, experta en moda e imagen, con más de 25 años de experiencia y que ha sido editora de revistas como Vogue, Elle, People, compartió con los yucatecos la importancia de la imagen y la actitud en el ambiente laboral.

“Lo que sucede con la imagen cuando llegamos a un lugar para una entrevista de trabajo, la gente te ‘lee’ por cómo estás vestido o arreglado. Si eres cuidadoso y vas presentado de acuerdo con la ocasión, ya que la gente va relacionado todos esos códigos contigo y a veces éstos son equivocados para lo que se quiere lograr”, expresó.

Explicó que el libro, dirigido particularmente a las mujeres, es una guía que ayuda a construir la vida que ésta desea, la estimula para que utilice un cúmulo de herramientas a favor y le enseña cómo trabajar en su actitud, aspecto que muchas veces es errático porque es insegura con respecto a lo que puede hacer.

También hizo una analogía entre el trabajo de una mujer y un tablero de serpientes y escaleras, dónde hay situaciones que hacen descender a la persona y otras que la impulsan a asceder, las cuales hay que distinguir y estar preparado.

Lucy Lara estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, así como Diseño de Moda y de Aparadores en The Fashion Institute of Design and Merchandising en Los Ángeles, California; ha sido columnista, editora y directora de diversas publicaciones de moda como Elle y Marie Claire, entre otras.