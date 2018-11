Óscar Chan

MÉRIDA, Yuc.-El secretario general de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis María Aguilar Castillo, afirmó que debido a que el magisterio yucateco destaca como uno de los mejores evaluados a nivel nacional, los profesores pueden estar tranquilos con los cambios que se pudieran generar con el proyecto de “La nueva transformación educativa”, que ha anunciado el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

Dijo que sin importar lo que las evaluaciones del nuevo plan traerán consigo, los maestros yucatecos fueron medidos durante las últimas semanas con el objetivo de analizar sus fortalezas y debilidades.

“El problema del magisterio no es la evaluación, sino la incertidumbre que empezó con la entrada en vigor de la reforma educativa; los profesores yucatecos no corren ningún riesgo, ya que siempre he dicho que se van a respetar los derechos, la seguridad y la certeza laborales”, señaló.

Cabe destacar que la Ley de Educación del Estado, en su artículo 22 Bis, establece que el personal del magisterio en servicio con la entrada de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que cuente con nombramiento, que esté en funciones de docencia, dirección o supervisión en educación básica o media superior impartida por el Estado, y que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, será readscrito para continuar en otras tareas distintas de las funciones antes mencionadas.

“Los maestros de Yucatán “pueden estar tranquilos y esperar los cambios que se darán con la llegada del nuevo Gobierno federal”, puntualizó.

“Ahora nos centramos en hacer una revisión profunda de lo que sirve y lo que no; las declaraciones del próximo secretario de Educación es que habrá evaluación, pero será para hacer un diagnóstico, por lo que habrá que esperar unos días para conocer el proyecto del nuevo gobierno”, manifestó.