Mérida, Yuc.- Con una nueva propuesta que promete explotar el canto, el baile, y diversos géneros musicales, María León, ex vocalista de Playa Limbo y participante en “Bailando por un Sueño”, conquista a sus seguidores desde Yucatán, no sólo en México, sino en todo el mundo.

Bajo el concepto “Danceries”, la versátil artista no solamente da muestras de sus dotes en el canto, el baile y la actuación, sino que además, a través de su nuevo canal de YouTube se comunica con sus fans en las redes sociales, donde acumula más de 700 mil seguidores.

María León graba desde el lunes pasado un video, que será el segundo sencillo del concepto “Danceries”.

El primero fue “Tu Nombre”, antesala de este proyecto que ahora, con un tema de Armando Manzanero y locaciones en esta entidad, promete ser una grata sorpresa para los fans, con una canción que en breve se dará a conocer.

“Ya con el hecho de que se trate de un tema de Armando Manzanero es por sí misma perfecta. Sin embargo, esperamos que les guste mucho a nuestros seguidores la propuesta que estamos haciendo”, dijo María León.

Con escenarios como la Hacienda Santa Cruz y acompañada por bailarines, en Sotuta de Peón María de León se dice “enamorada” de todos los paisajes que esta entidad puede aportar.

“Siempre me ha gustado mucho participar en proyectos alternos. Hay mucha gente que he tenido la fortuna de conocer durante mi faceta como vocalista de Playa Limbo. También ahora mucha gente me ha conocido por mi participación en ‘Bailando por un Sueño’. Y a nivel internacional me conocen en Francia y Sudamérica como actriz, por la interpretación que realizo en la serie de Netflix “Guerra de Ídolos”, dijo la cantante.

Además, la multifacética artista reveló detalles sobre su nuevo canal de YouTube, desde donde comparte en un perfil más cercano con sus admiradores, recetas de cocina y otros tips, en una muestra poco antes vista de la cantante, que ella misma definió “al natural”, por ser esta vía mucho más relajada y donde se puede mostrar como realmente es.

“Yo no soy muy glamorosa; en realidad me pueden ver casi siempre con ropa deportiva, porque siempre estoy practicando deporte o estudiando muchas cosas, mejorando las técnicas de canto, practicando con la guitarra, en fin”, dijo María León.

La cantante invitó a sus seguidores a visitar sus redes sociales, como pueden ser el Facebook, donde se le encuentra como María León, así como @sargentoleon para el caso de Instagram y Twitter, así como el canal de YouTube, donde se puede ingresar a través del vínculo youtube/marialeon.

“El concepto de Sargento León tiene su historia en mis padres, ya que tanto mi papá como mi mamá me han demostrado desde siempre la importancia de luchar por ver cumplidos tus sueños. Y ellos lo han cumplido, por lo que me considero entregada y firme en cumplir los míos”, concluyó.