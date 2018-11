Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Las acciones de violencia psicológica y física que ejerció Guillermo C. C. contra su familia, esta vez no sólo alcanzaron a sus hijos, sino también al perro de la casa y la cara de su señora que recibió un botellazo.

La juez de control Ileana Georgina Domínguez Zapata le impuso la medida cautelar de prisión preventiva cautelada por todo el tiempo que dure el proceso.

A Guillermo se le acusa de los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas.

La audiencia de vinculación tendrá lugar el 20 de noviembre.

Los hechos

El pasado 8 de noviembre, aproximadamente a las 20:30 horas, el señor Guillermo C. llegó al domicilio que habita, ubicado sobre la carretera Temozón, donde vive con su esposa e hijos de 16, 15 y 14 años de edad, respectivamente.

Al llegar golpeó la puerta de la entrada, con el fin de infundirles miedo a sus hijos que se encontraban en el predio.

El más joven de los muchachos, que se encontraba en un cuarto con su madre, al escuchar esto le dijo que no se levantara y continuara durmiendo.

Pasados unos minutos, la querellante entre sueños comenzó a escuchar los gritos de su marido que le preguntaba a su hijo de forma intimidante en dónde se encontraba “su madre”.

El sujeto comenzó a discutir con su hijo y para desquitar su furia pateó al perro del menor.

La mujer al escuchar la discusión decidió levantarse fue cuando el hombre sujetó una botella de cerveza de misil y se la lanzó a su hijo, quien logró esquivar dicho impacto, al igual que su hermana.

Sin embargo, la botella le dio en la cara de la señora, quien cayó al suelo y perdió el conocimiento unos minutos.

Debido a dicho golpe, a la agraviada se le produjeron varias lesiones que tardan en sanar en más de 15 días con secuelas pendientes por valorar.

A lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para detener al energúmeno así como los paramédicos que atendieron a la mujer.