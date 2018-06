Más parques eólicos para generar energías limpias

MÉRIDA.- Yucatán es uno de los estados líderes en el establecimiento de parques eólicos para generar energías limpias, señaló Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía del gobierno federal.

Agregó que la generación de energías limpias a bajo costo se cuadriplicará en este sexenio.

“La inversión en parques eólicos en 17 estados, incluido uno de ellos en Yucatán, es de 8 mil 600 millones de dólares. Habrá 65 nuevas centrales, 45 solares y 20 eólicas”, indicó.

El secretario de Energía destacó que en los últimos meses los costos más bajos de generación eléctrica en materia eólica los ha tenido México y en materia fotovoltaica ocupa el segundo lugar en costos de producción más bajos, solo superado por Arabia Saudita.

Cuestionado sobre el retraso en las obras de los parques eólicos del Estado, el funcionario federal dijo que se debe a la realización de consultas entre la población indígena de los municipios en donde se instalarán.

“No es un atraso que nos preocupe. Estamos motivados en respetar los derechos humanos de las comunidades indígenas. Se tienen que cumplir los requisitos constitucionales de la Reforma Energética además de los tratados internacionales que hacen obligatorias este tipo de consultas cuando se pretende realizar proyectos energéticos”, expresó Joaquín Coldwell.

El secretario de Energía mencionó que las consultas no se habían realizado porque todavía no se tenía el dictamen de factibilidad técnica y ambiental del proyecto y que no se iniciará la obra hasta que la consulta haya concluido. Como informamos, el primer parque eólico de Yucatán está en Dzilam de Bravo.

Instalaciones

Yucatán contará con nueve instalaciones de generación eólica y solar privadas, que se desarrollarán a raíz de la primera subasta del mercado eléctrico mayorista.

