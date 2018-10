José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA.- Sin importar si están afiliadas o no al Seguro Social, las mujeres podrán acudir este mes a recibir sin costo el servicio de mastografía con el fin de detectar oportunamente o descartar cualquier anormalidad en el seno, en el Centro de Salud Urbano de Mérida (CSUM) ubicado en la calle 67 con 50, del barrio de San Cristóbal.

“Únicamente deberán acudir a una plática previa y verificar si están en la edad mínima (40 años) y también se les indica en qué condiciones asistir el día de la mastografía. La mastografía tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación, sin embargo, es poco conocida la interpretación que se hace del resultado de este estudio para el cáncer de mama, el cual es el más letal entre la población femenina”, explicó Jorge Marín Marrufo, director del CSUM.

Para conocer acerca de ello, MILENIO NOVEDADES platicó con el doctor Efrén Heredia Velázquez, jefe del departamento de Rayos X del Centro de Salud, en donde durante el mes de octubre, con la posibilidad de extenderse a noviembre y diciembre, se realiza la campaña de mastografías sin costo. Durante esta campaña anual se realizan en promedio 2 mil estudios.

“Utilizamos un sistema estándar para describir los resultados y hallazgos de las mastografías. Este sistema (llamado BreastImagingReporting and Data System o BI-RADS), clasifica los resultados en categorías numeradas de 0 a 6. Al clasificar los resultados en estas categorías, los médicos en todo el país pueden describir lo que encuentran utilizando las mismas palabras y términos. Esto facilita la comunicación precisa sobre los resultados de las pruebas y el seguimiento de las mismas”, explicó.

Categorías del estudio

El doctor Heredia dijo que la categoría BI-RADS 0 significa que es necesario realizar estudios por imágenes adicionales o comparar con resultados anteriores; la número 1 (hallazgo negativo) indica que no hay ninguna anomalía importante que reportar; en la dos (hallazgo benigno), no hay signos de cáncer pero el médico que realizó el informe decidió describir algún hallazgo benigno, tal como calcificaciones benignas, ganglios linfáticos en el seno o fibroadenomas calcificados.

“En la categoría 3 (posiblemente benigno), no se espera que los hallazgos no cambien con el paso del tiempo. Sin embargo, ya que no se ha probado que sean benignos es necesario darles seguimiento a corto plazo; en la categoría 4 (Anormalidad sospechosa), los hallazgos no parecen indicar de manera definitiva que sean cancerosos, pero pudiera ser cáncer. La sospecha es de tal grado que el radiólogo recomienda una biopsia”, explicó el radiólogo.

En la categoría 5 de BID-RADS, (Anormalidad que sugiere firmemente que se trata de un hallazgo maligno), los hallazgos tienen la apariencia de cáncer y hay una alta probabilidad (al menos 95%) de que sea cáncer. Se recomienda firmemente la realización de una biopsia.

Y finalmente, la categoría 6 (Anormalidad que sugiere firmemente que se trata de un hallazgo maligno), es para hallazgos que ya han demostrado ser cancerosos según una biopsia realizada con anterioridad y se utilizar para ver la respuesta del cáncer al tratamietno.

¿Y después?

“Las mastografías buscan detectar cambios o anormalidades en los tejidos del seno que con el tiempo pueden convertirse en problemas. Pueden descubrir pequeños nódulos o masas que no los puede sentir una persona. Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. En caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años”, mencionó el doctor Heredia Velázquez.

El radiólogo dijo que en caso de que se hallará algo anormal en la mastografía, la paciente será sometida a estudios más específicos de ultrasonido y en caso de que se confirmé el diagnóstico será referida al servicio de oncología del Hospital General “Dr. Agustín O’ Horán”, donde se le otorgará el tratamiento correspondiente.