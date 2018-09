Conoce a Matías, menor que tras quemaduras logró su recuperación

Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El 11 de agosto de 2017, el menor de nombre Matías, que en ese momento contaba con un año 11 meses edad, fue llevado por sus padres al área de urgencias del Hospital General Regional No.12, “Lic. Benito Juárez” del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, tras haber sufrido un accidente en el hogar, que provocó graves quemaduras en rostro, orejas, cuello, brazo izquierdo y parte del tórax; en este hospital recibió las primeras curaciones, posteriormente, el 15 de agosto, los especialistas deciden trasladarlo al Hospital General Regional (HGR) No. 1, que cuenta con “Área de Manejo Avanzado de Heridas”, en donde le brindaron tratamiento especializado en las lesiones.

La señora Jessica Cocom Tun, madre de Matías, comparte su experiencia después del accidente: “fue un flamazo al tratar de encender la parrilla para terminar de cocinar, estaba desesperada porque mi hijo tenía completamente lastimada la cara y parte de su cuerpo; por ello lo llevamos al Hospital General Regional (HGR) No.12 y posteriormente, los médicos indicaron que para dar seguimiento a las lesiones tenían que llevarlo HGR No. 1”.

Del 15 al 18 de agosto de 2017, el pequeño Matías estuvo hospitalizado, los primeros tres días recibió curaciones intensivas, cada una con duración de hasta dos horas, la enfermera general, Rosa Maribel Cuevas Sánchez, titular del “Área de Manejo Avanzado de Heridas”, explica en qué consistió el procedimiento: “Matías llegó con heridas delicadas en el rostro, las orejas, parte del tórax y brazo izquierdo, presentaba quemaduras de segundo y tercer grado superficiales y profundas, Matías no tenía cejas, no tenía pestañas, le empezamos a dar tratamiento de manejo avanzado con soluciones especiales, las tres primeras eran cada 24 horas, con aceites hiperoxigenados, a base de emolientes que hidratan la piel dañada, gel para regenerar inmediatamente el tejido y soluciones alcalinas”.

Se estima que 90% de los pacientes que presenta lesiones derivadas a quemaduras, requieren cirugía reconstructiva, en el caso de Matías fue diferente, ya que reaccionó favorablemente desde el primer contacto con el manejo avanzado de heridas y para que fuera lo menos invasivo posible. Sin embargo, los expertos en cirugía y en manejo de heridas, trabajaron de manera coordinada para darle seguimiento al pequeño, señaló Cuevas Sánchez, titular del área.

Al ver los excelentes resultados y posterior a las tres primeras curaciones, el menor fue dado de alta y de manera ambulatoria le brindaron el manejo a sus heridas, trabajaron coordinadamente con nutrición, manejo de heridas, cirugía plástica y con sus padres, “de acuerdo al protocolo de curación, le aplicábamos, medicamentos magistrales que son tratamientos innovadores y algunos de ellos son elaborados por personal del área, en casa debían darle baños especiales para el manejo de cicatrización, en los que tenían que aplicarle soluciones a base de bicarbonato, aceites hiperoxigenados y jabón neutro”, explicó la titular del Área de Manejo Avanzado de Heridas.

“En este servicio, los pacientes como Matías, reciben curaciones especializadas para la recuperación de lesiones de alta complejidad como: quemaduras graves, pie diabético, heridas por accidentes, entre otros. En esta área también se aplican diversos tipos de injertos, material de curación para proteger las heridas; así como medicamentos para la rápida regeneración del tejido y una pronta cicatrización”; reveló, Cuevas Sánchez, titular del servicio.

La atención y cuidado que recibió Matías en el IMSS Yucatán, hizo posible su recuperación y que no presentara infecciones que pusieran en riesgo su vida. Actualmente, sólo tiene pequeñas marcas en su rostro y cuerpo, la titular del servicio explicó que un paciente con heridas que no sanan puede tener algunas limitaciones en su vida cotidiana, “una herida que no sana puede generar infecciones o complicaciones que ocasionen que una persona pierda el empleo o que un niño deje la escuela, además de consecuencias psicológicas, económicas y hasta amputaciones.

Ante los excelentes resultados en el tratamiento de curaciones, la madre de Matías agradece al IMSS Yucatán, “estoy muy agradecida con el “Área de Manejo Avanzado de Heridas” por las atenciones que le dieron a mi hijo, pues ahora se encuentra jugando y con buena salud”.

A poco más de un año de aquel accidente, Matías sigue bajo observación, en este momento recibe presoterapia para reducir las pequeñas cicatrices que quedaron en pómulos y frente, a decir de Rosa Maribel Cuevas Sánchez, titular del “Área de Manejo Avanzado de Heridas”, la rápida recuperación de Matías es una satisfacción para este servicio” verlo así es una gran alegría, mi compromiso con los pacientes es rehabilitarlos y que regresen a su vida cotidiana”, reveló.

En el “Área de Manejo Avanzado de Heridas” los pacientes y sus familiares también reciben orientación para que continúen con los cuidados pertinentes en sus hogares y les sea posible acelerar su recuperación.

En todo el país, el IMSS cuenta con 62 “Áreas de Manejo Avanzado de Heridas”, incluyendo la que se instaló para los pacientes del estado de Yucatán.