Mauricio Sahuí se deslinda de la exgobernadora Ivonne Ortega

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El aspirante a la precandidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del Estado, Mauricio Sahuí Rivero se deslindó de la influencia política de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.

En una entrevista radiofónica se le cuestionó ¿qué influencia tiene sobre usted la ex gobernador Ivonne Ortega Pacheco? a lo que respondió:

“Ninguna influencia. Seamos directos, el único liderazgo político al que yo respondo, respeto reconozco en Yucatán, es el del Gobernador Rolando Zapata Bello”.

Continuó diciendo “asumo mi precandidatura con la obligación esencial de seguir por el rumbo que Rolando Zapata Bello ha marcado a Yucatán. De eso no quiero que exista una sola duda.

Mi relación con Ivonne Ortega es una relación de afecto y respeto, tal como tengo una relación respetuosa con la Dra. Dulce María Sauri, el ingeniero Federico Granja y en su momento la tuve con Víctor Cervera”.

“Yo he trabajado con 5 gobernadores priistas, pero con quien he alcanzado mi plenitud profesional y personal es con Rolando Zapata Bello, a él y a la consolidación del nuevo modelo de desarrollo que juntos -todos los yucatecos- hemos construido en los últimos 5 años, es a quien debo mi lealtad como priista y como político, no le voy a fallar. En todo caso las influencias positivas que tendré serán de las políticas públicas y conductas personales que hacen que hoy Yucatán tenga al gobierno y al gobernador, mejor evaluado del México”, puntualizó.

A la pregunta si regresarían los ivonistas al gobierno dijo: voy a ser muy preciso en esta respuesta: si hay un gobierno que ha demostrado ser el más exitoso en una generación, un gobierno en el que la gente confía y cree, es el gobierno de Rolando Zapata”.

Extranjeros pagan hasta 12 millones por casonas del Centro

Agregó “por lo tanto, si hay gente de resultados probados que queremos que los siga dando, uno de los primeros lugares para buscarlos es en el que ha sido el equipo de nuestro gobernador, porque ese ha sido el equipo de resultados probados y medidos.

Sahuí Rivero señaló que durante la presente semana continuará dialogando con los sectores y Organizaciones afiliados al PRI previo a su registro que será este sábado a las 11:00 horas en la Casa del Pueblo.