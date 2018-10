Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA.- El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció esta jueves por la mañana las medidas de austeridad en su gobierno a través de la firma de un acuerdo en Palacio de Gobierno.

Entre estas medidas, el Gobernador renuncia al gasto médico y telefonía celular

Medidas del Acuerdo de Austeridad del Gobierno del Estado Yucatán 2018-2024:

-Los secretarios del gabinete no contaran con el pago de telefonía celular

-Se cancelan 300 líneas teléfonos celular, son el 50% de las contratadas por el gobierno estatal

-Ningún titular de dependencia tendrá como prestación el uso de vehículo de lujo, los que están serán devueltos, cuyo valor comercial es superior a los 900 mil pesos por unidad

-Cancelan el renta de 500 vehículos que representan un ahorro de 60 mdp

-Se ahorrarán 40 mdp en consultoría y estudios de investigación no indispensables

-30 millones de pesos en combustible equivalente a 1.5 millones de litros, reduciendo la flota estatal de vehículos

-Baja a 400 vehículos que por sus condiciones y antigüedad representan mas gastos que beneficios

-Se ahorran 25 mdp en servicio de combustible y pago de mantenimiento

-Ahorros: 10% en materiales y equipos menores de oficinas, 12% en materiales de limpieza, 12% en equipo de computo, 10% vestuario y uniforme, 15% equipo inmobiliario, 12% arrendamiento de bienes y servicios, 10% de mantenimiento vehícular y 12 % en gasto de orden social y ceremonial

-No se afecta servicios a los ciudadanos, se invertirá ese dinero en cuestiones sociales de los ciudadanos

Con este nuevo acuerdo se buscan ahorrar mil millones de pesos anuales que serán aplicados en diversos programas de apoyo a la ciudadanía.

Además, el mandatario agregó que desaparecerá el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción, y que analizará las dependencias estatales y paraestatales donde existan duplicidad de funciones.