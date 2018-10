Mauricio Vila promete un gobierno transparente para Yucatán

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA.- Una sociedad más participativa y fiscalizadora en el manejo de los recursos públicos con el propósito de que mientras más transparencia haya el dinero sea mejor utilizado en beneficio de los yucatecos, es en palabras de Mauricio Vila Dosal, -quien en unas horas asume el cargo de Gobernador Constitucional de Yucatán, el segundo emanado del Partido Acción Nacional- uno de los compromisos que hizo en campaña y que cumplirá con la instalación del consejo ciudadano de elaboración y seguimiento de presupuesto, a partir del segundo día de su administración.

En este contexto, señaló que la política social tendrá un gran peso a lo largo de su sexenio y agregó que algunos programas relacionados con la niñez (como la entrega de útiles escolares, chamarras y zapatos) continuarán, siempre apostando al mejoramiento en estos esquemas asistenciales.

Mauricio Vila reconoció que el 42 por ciento de los yucatecos vive en una situación de pobreza, por lo que reiteró que será necesario establecer estrategias para fomentar el empleo en localidades con alto rezago, también considera mejorar las condiciones de la policía estatal.

¿Cuál será su primera acción de gobierno?

En el primer día, después de la toma de protesta se hará la integración del gabinete, y a partir del martes la primera acción como compromiso de compaña será la instalación del consejo ciudadano de elaboración y seguimiento del presupuesto, algo que hicimos los tres años que fui alcalde, que es una demanda principalmente de la Coparmex para que el gobierno estatal se integrara a esta dinámica de hacer que la sociedad participe y audite lo que se está haciendo en el presupuesto, Estamos convencidos que mientras más transparencia y más participación haya de los ciudadanos el dinero del gobierno será mucho mejor utilizado.

¿Qué pueden esperar los yucatecos en sus primeros meses de gobierno?

Lo que pueden esperar es mucho trabajo, mucha disposición, mucho acercamiento, hay que recordar que ahorita entramos los últimos tres meses del año con un presupuesto prácticamente ya ejercido, así que tenemos un diagnóstico muy claro de lo que queremos hacer en el estado y vamos a empezar a dar las primeras señales de lo que ofrecimos en campaña, de cómo mejorar los servicios de salud, un gobierno más transparente y eficiente.

El transporte público sigue siendo un gran tema por resolver, ¿qué hará al respecto?

El tema del transporte público es una de las principales necesidades que tienen los yucatecos, el servicio de transporte no está a la altura y evidentemente tenemos que hacer cambios, es muy importante también entender las condiciones en la que se encuentran no solamente los usuarios sino también los transportistas, los trabajadores, los choferes del servicio público, y nosotros en estos primeros meses nos daremos a la tarea de hacer un diagnóstico desde adentro del gobierno de hacer las mejores decisiones.

Nosotros dijimos en campaña el proyecto SITUR era bueno pero no lo que había sido implementado, lo que se hizo fue dotar la décima parte de lo que debería ser.

En este contexto, ¿cuáles son las prioridades en la integración del presupuesto de Yucatán para 2019?

Nuestras prioridades son que podamos no solamente mantener sino incrementar los índices de seguridad que hay en el estado, mejorar los servicios de salud, darle la oportunidad a más yucatecos de que puedan llegar a la universidad y concretar sus estudios, y por supuesto también que el desarrollo económico que se vive en Mérida se vea reflejado también en el interior del estado, yo diría esas cuatro prioridades que son las que enumeramos en campaña y que vamos a impulsar ahora en el gobierno.

Inicia su gobierno con un presidente de partido diferente, ¿cómo será tu relación con la Federación y el Congreso de la Unión?

A mí no me asusta tener un presidente que no sea de mi partido, trabajé perfectamente con un gobernador que no era de mi partido, hoy en día la situación del país exige tener una relación de coordinación muy estrecha, no solamente con el Gobierno Federal sino también con los municipios, el Poder Legislativo donde no hay ningún partido político que tenga una mayoría simple, donde también por supuesto tenemos que trabajar muy de cerca con el Poder Judicial y yo creo que quienes conocen mi estilo saben que yo no creo en las confrontaciones estériles, a mi me gusta trabajar, dar resultados y la ventaja que tenemos es que todos queremos lo mejor para Yucatán.

En materia de seguridad ¿va continuar Escudo Yucatán, y que acciones considera reforzar en la materia?

Definitivamente lo que está sucediendo en el estado de Quintana Roo donde se está haciendo un esfuerzo muy importante por controlar la situación es algo que nos repercute, lo vimos en el último hecho que se presentó (homicidio en Chicxulub Puerto), es muy importante que podamos reforzar las capacidades de la Secretaría de Seguridad Pública, dotarlas de mejor tecnología, equipamiento, capacitación, así que esas serían las prioridades.

Tenemos un déficit de elementos policiacos, necesitamos incrementar el número de policías, platicaba con el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda quien me decía que en este momento hay 175 elementos en la academia, creo que hay que mantener esos números para conforme a las necesidades presupuestarias ir incrementándolos.

En materia social la administración saliente ha sido enfática con los programas de entrega de computadoras a estudiantes, uniformes, chamarras, calzado... ¿En su gestión van a continuar estos programas?

Nosotros vamos a estar haciendo una evaluación puntual de cuáles son los resultados reales y tangibles de cada programa, el pararse en un lugar y entregar cosas aunque se puede ver bien y políticamente sea redituable no implica que esos programas estén siendo efectivos en los números y los indicadores, vamos a hacer un análisis de cada uno de los programas que se estén realizando y evidentemente lo que se esté haciendo bien se va a continuar y mejorar, y lo que no, lo cambiaremos; de entrada el programa de uniformes, chamarras y mochilas continuará y estaremos buscando los mecanismos para poder mejorar.

¿Cómo vislumbra la marginación en Yucatán?, en los últimos años hay municipios como Tahdziú que están entre los más pobres del país ¿Cómo será su política en materia de desarrollo social?



Creo que la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza es darle un empleo, por eso esta prioridad de poder generar empleos en el interior del estado (como señaló en la entrevista de ayer), tenemos el 42 por ciento de los yucatecos que viven en pobreza, el 6 por ciento vive en pobreza extrema, historias de municipios que desde hace 15 años están como los más rezagados así que quiere decir que lo que se ha hecho en esas localidades no ha funcionado, porque tenemos que ser mucho más proactivos y tenemos que hacer estrategias para cada municipio, porque cada localidad en Yucatán, aunque somos muy similares en muchas cosas, también somos muy diferentes, de repente de un municipio a otro aunque estén a 15 kilómetros de distancia se encuentran realidades totalmente diferentes y no se puede combatir la pobreza de la misma manera, hay que hacer una estrategia focalizada para sacar del rezago a estos municipios.

¿Qué futuro tiene el nuevo Centro Internacional de Congresos, el Palacio de la Música, el Hospital Materno Infantil que son las grandes obras de la administración saliente?

Por supuesto que son obras que ahí están y que hay que aprovecharlas, el hospital materno infantil va a tener un papel fundamental en mejorar los servicios de salud, evidentemente hoy a pesar de tener un nuevo edificio hay muchas carencias de personal y de medicamentos que tendremos que ir solventando de la manera más rápida y eficientemente posible; el palacio de la música y el centro de convenciones son obras que ahí están pero hay que potenciarlas para que logren alcanzar su máximo potencial, son los grandes retos, que se conviertan en imanes y que no pase lo que sucedió con el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida que es una obra que ahí está pero que no generó el resultado que se esperaba.

¿Qué pasará con la obra del Palacio de la Civilización Maya de Yaxkabá que inició en la administración 2007-2012?



Ahí lo que puedo decir es que la situación que se tiene hasta el día de hoy es muy escasa, una vez que estemos en el gobierno podremos conocer un poco más de qué se invirtió, cuánto se invirtió, si el proyecto es rescatable, si no es rescatable, algo que se pueda realizar, y si ese proyecto se necesita de verdad y si va generar un beneficio para los habitantes de la zona.