Ana Hernández

MÉRIDA, Yuc.- La primera de una serie de encuestas encargadas por Grupo SIPSE revela que el panista Mauricio Vila Dosal tiene una ligera ventaja de 2.17% en las preferencias electorales, pues obtuvo el 32.17%, mientras que el abanderado del tricolor, Mauricio Sahuí, obtuvo el 30%; además, Vila Dosal tiene un escenario favorable en este momento, en la pregunta del mejor candidato para la gubernatura sin importar militancia alcanzó el 35.42% y el priista 32.42%.

Estos resultados que forman parte de la agenda de “Conexión Sipse 2018” y están avalados por el consultor en servicios de opinión pública, lic. José de Jesús Salcedo Ortiz, indican también que los electores tienen un sentir contradictorio en su apoyo a los organismos políticos, esto porque al ser cuestionados sobre el partido de su preferencia si las elecciones fueran en este momento, el 32.17% eligió al PAN y un 30% al PRI, más del 18% no supo y los demás se mantuvieron abajo del 7%; sin embargo, al preguntarles ¿por cuál partido definitivamente no votaría?, los dos más fuertes también gozaron de menos simpatía.

Cabe señalar que a nivel nacional, ante el INE los nueve partidos que están en la contienda jugarán en coalición: “Por México al frente” van el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano; “Todos por México” lo integran: PRI, PVEM y Nueva Alianza y, en “Juntos haremos historia” están: Morena, PT y PES, pero esta unión no es la misma a nivel estatal, no se hicieron coaliciones y aún no definen si irán con candidato común, por ejemplo aquí el PRD tiene precandidato.

Salcedo Ortiz, responsable de la metodología y el levantamiento de datos que forman parte de las encuestas que Grupo Sipse presentará a lo largo de la etapa del proceso electoral, señaló que los datos fueron recolectados entre el 15 y el 18 de este mes, se entrevistó a mil 200 personas; aplican metodologías y diversos software para reducir al máximo el margen de error.

Los datos se obtuvieron en la zona metropolitana: Mérida, Kanasín, Umán, Conkal y Ucú. Seleccionaron 80 secciones con más de mil 500 electores mayores de 18 años, definieron el mejor horario de participación activa e interesada, y no se utilizaron fotografías de los aspirantes, con el objeto de considerar el grado de conocimiento de los nombres de los contendientes.

Otro dato importante de esta encuesta es que la mayoría de los entrevistados, el 75 por ciento, aseguró que votará, por lo que ambos partidos y candidatos tienen un área importante de trabajo, pues del total de la muestra más del 20 por ciento aún no ha definido el sentido de su voto.

Incluso sin tener definidas las alianzas o futuras candidaturas comunes para la elección de Gobernador, la medición fue por partido político tanto en intención de voto como de no opción, y por candidato sin considerar qué partido o partidos lo propongan.

Periodo de la encuesta

Del 15 al 18 de enero de 2017

Tamaño de la muestra: Mil 200 encuestas en 80 puntos de levantamiento de los distintos municipios de Yucatán. Los datos aquí presentados “sólo tienen validez para expresar la opinión o preferencias electorales o la tendencia de la votación de esta población en las fechas específicas del levantamiento de los datos”.

Técnica de recolección de datos: El estudio fue llevado a cabo en casas particulares, a través de entrevistas “cara a cara” utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionario, mismo que es aplicado por personal calificado para esa labor.

Solo se encuestaron personas mayores de edad, con credencial de elector vigente, cuyo domicilio correspondía al que se estaba encuestando.

Esquema de selección de muestra: Utilizando como marco de muestreo el listado de secciones electorales de los 106 Municipios del Estado de Yucatán y de sus resultados oficiales, se tomaron de manera sistemática y aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) 80 puntos de levantamiento, en cada punto se escogieron dos manzanas (o grupo de viviendas en caso de áreas rurales), en cada una de las manzanas cinco viviendas y en cada vivienda una persona mayor de edad con credencial para votar vigente.

Método de estimación de resultados: Los resultados presentados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la utilización de factores de expansión, calculados como el inverso de la probabilidad de selección de cada individuo en la muestra y corrección por no-respuesta en cada sección seleccionada en muestra. El software utilizado para el procesamiento de la información es el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y Software Propietario de 360 Consultores.

Error máximo y confianza de las preguntas electorales: El diseño de la muestra garantiza al menos 96 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±4.0%, nivel de confianza del 95%. En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir otros errores debido a condiciones del trabajo de campo.

Tasa general de rechazo a la entrevista: 28.5%