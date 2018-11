Marco Moreno/Milenio Novedades

Mérida.-Con una medalla de oro, 3 de plata y una de bronce regresó la delegación yucateca de Ciegos y Débiles Visuales que tomaron parte en el Campeonato Nacional de la especialidad en Puebla.

La atleta Karla Ivette Esquivel Chac; de la categoría libre clasificación T11, quien junto con su guía Rosa Isela Nava Camacho, obtuvo medalla de oro en la prueba de 100 metros, así como una presea de plata en 200 metros, la cuenta de medallas.

Siguió con José Manuel Durán Balam, quien fue plata en las pruebas de 200 y 400 metros, así como bronce en 100 metros, y Durán Balam corrió con su guía Javier Carrillo López.

Miguel Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales, dijo que “la labor de promover el deporte de las personas con discapacidad es tarea de todos, nos compete tanto a las instituciones públicas y privadas, a las asociaciones deportivas, pero también a los medios de comunicación, porque estoy seguro que así como José Manuel y Karla hay muchas personas más que tienen la discapacidad visual y que no conocen de los beneficios que puede aportar a su vida el deporte”.

“Fuimos con una delegación pequeña pero de alta calidad, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas”, destacó Aguilar.

El dirigente explicó que estos 2 atletas ganaron su pase para poder asistir al Selectivo Abierto Mexicano de Para atletismo con miras a clasificar al Para Pamericano de Lima, Perú 2019. Este selectivo al que asistirán con apoyo del IDEY será del 11 al 18 de diciembre en San Luis Potosí.

Por su parte, Javier Carrillo López, guía de José Manuel, mencionó que no es nada fácil ser guía, ya que ellos igual llevan una disciplina desde entrenar, alimentación y una preparación junto con los atletas para llegar en las mejores condiciones a las competencias.

La deportista Karla Esquivel Chac se mostró agradecida por la difusión al deporte paralímpico, “ya que no ha sido nada fácil, llegue a Puebla con mucho miedo, no esperaba obtener medallas, todo ha sido un esfuerzo en equipo, también por parte de nuestro entrenador, de los guías y mi familia, es algo muy especial para nosotros tener este tipo de reconocimientos no solo en la obtención de medallas, sino en la mejora de nuestras marcas que es algo por lo que luchamos y pelamos todos los día y nos estamos esforzando diario para conseguirlo”.

Por su parte, el titular del IDEY, Carlos Sáenz Castillo, destacó los logros deportivos de los atletas con discapacidad visual: “Karla, José Manuel, bienvenidos ustedes, son nuestros invitados de lujo, gracias a Miguel (Cárdenas) por compartir estos logros que obtuvieron en Puebla”.