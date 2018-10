SIPSE.com

MÉRIDA.- Mauricio Vila Dosal se convirtió hoy en Gobernador de Yucatán, tras rendir su compromiso constitucional ante el Congreso del Estado.

La sesión solemne se realizó en el teatro "José Peón contreras", declarado sede alterna del Poder Legislativo.

El panista destacó que su fin será "servir a todos los yucatecos sin distinción de ningún tipo" y afirmò que "voy a encabezar un gobierno eficiente, transparente, respetuoso de la ley, pero sobretodo enemigo de la corrupción y la impunidad".

A continuación, el texto íntegro del mensaje de Mauricio Vila Dosal:

------

Saludo cordialmente a las legisladoras y a los legisladores de este Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Les manifiesto mi respeto y mi convicción en la tarea de escrutinio, contrapeso y complemento que realiza este Congreso Estatal. Les reitero que pondré mi empeño en que nuestra relación no sólo se base en ese respeto y reconocimiento, sino en un intercambio más efectivo y que de mejores resultados a los ciudadanos.

A su vez, quiero agradecer a todos los asistentes que nos acompañen en esta ceremonia donde he rendido el Compromiso Constitucional como Gobernador del Estado.

Es esta una cita histórica, llena de esperanza para Yucatán y los yucatecos.

Quiero, sobre todo, agradecer a los yucatecos por darme la oportunidad de servir a esta nuestra tierra de la cual nos sentimos sumamente orgullosos. La responsabilidad que hoy asumo es grande; estoy consciente que sobre nosotros descansa la esperanza de los yucatecos de construir un Yucatán que tenga un mejor futuro y con más oportunidade. Les aseguro que trabajaremos todos los días y con todo el empeño para estar a la altura de la confianza que depositaron en nosotros los ciudadanos.

Vamos a rescatar el sentido de la política, como la enorme oportunidad que se tiene para el servicio a los demás. Para mí la política y los cargos públicos sólo se justifican para construir el bien común. Para eso entré a la política y esa seguirá siendo mi forma de actuar.

Para esta tarea, me declaro libre de compromisos particulares que me impidan asumir la responsabilidad de ser gobernador. Mi único fin será servir a todos los yucatecos sin distinción de ningún tipo.

Mi único compromiso es con Yucatán y con México, y por ello voy a encabezar un gobierno que garantice cabalmente las libertades y derechos fundamentales de todos. Voy a encabezar un gobierno eficiente, transparente, respetuoso de la ley, pero sobretodo enemigo de la corrupción y la impunidad. Ese es mi compromiso.

Reitero, como lo hice hace algunos meses, mi reconocimiento a quienes conmigo compitieron en la pasada elección por la gubernatura. Agradezco a los miles de ciudadanos que votaron por mí, y a quienes no lo hicieron les pido la oportunidad de demostrarles que se puede gobernar para todos.

Nuevamente debo dejar en claro que las elecciones ya pasaron. Ahora se trata de trabajar juntos para construir el Yucatán que todos soñamos y nos merecemos.

Los yucatecos se pronunciaron por un cambio y ese cambio se va a ver y se va a sentir desde los primeros días de mi gobierno. Se trata de un cambio responsable. De un cambio que conservará y mejorará lo que se ha hecho bien; pero que al mismo tiempo con inteligencia, innovación y eficiencia impulsará nuevos programas y acciones de gobierno para dar a Yucatán el futuro que se merece y que puede alcanzar.

Yucatán vive de nuevo una alternancia en el Poder Ejecutivo. Lo hace en un clima de paz, tranquilidad y respeto a la ley. Quiero agradecer a todos los actores políticos y reconozco en mi antecesor, el Lic. Rolando Zapata Bello, su actitud en esta transición democrática y las facilidades prestadas en la misma por el bien de todo Yucatán.

Somos un estado con un enorme potencial, pero también con grandes problemas que hemos ido heredando desde hace muchos años y que no hemos podido superar.

Para empezar a vencer esos obstáculos, que ponen límites al desarrollo de Yucatán, lo primero que debemos lograr es que los gobiernos no seamos una carga para los ciudadanos sino aliados de la sociedad para alcanzar el Yucatán que merecemos todos.

Ustedes conocen mi estilo de gobernar. Lo que hicimos en el municipio de Mérida durante mi Presidencia Municipal lo queremos hacer ahora para los 106 municipios de todo Yucatán.

Como siempre he expresado, estoy convencido que los ciudadanos están cansados de las confrontaciones estériles y absurdas. Los ciudadanos no quieren pleitos, los ciudadanos quieren resultados.

Y esos resultados solo se consiguen en el diálogo sincero y respetuoso. En el acuerdo que respeta valores y facultades. En el trabajo conjunto de gobierno y sociedad. En el encuentro que pone por encima de los intereses personales o de grupo, el interés de Yucatán y de México.

Por ello, desde los primeros momentos de mi gobierno quiero establecer de forma clara que mi relación con los otros poderes del Estado se basará en el profundo respeto a sus facultades y en el diálogo constructivo que beneficie a los ciudadanos. Señor Presidente de este Congreso, diputado Felipe Cervera Hernández, y quienes integran esta Legislatura: cuenten con esta disposición, de mi parte, para trabajar en conjunto por el bien de Yucatán.

Este mismo respeto y colaboración tendremos con el Poder Judicial. Señor Presidente del Tribunal, Doctor Marco Celis Quintal, como le expresé a usted y a los magistrados e integrantes del Poder Judicial en la visita que hace unos días les realice, les manifiesto mi entera disposición para que juntos construyamos los mecanismos de una procuración e impartición de justicia pronta, eficiente y expedita que tanto reclama la sociedad yucateca.

Me manifiesto respetuoso de la autonomía municipal y por ello, el Gobierno Estatal trabajará de la mano con los 106 Ayuntamientos del Estado –sin ninguna distinción– para juntos combatir los males que aquejan a nuestros ciudadanos. Compañeros Presidentes Municipales, yo sé lo complicado que es ser Presidente Municipal y van a contar conmigo para sacar adelante a sus municipios.

Yo estoy seguro que un país grande y exitoso, necesita de Estados de la República que cumplan su función y den buenos resultados. Para ello es indispensable el trabajo coordinado y respetuoso.

Le solicito Señor Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Lic. Enrique de la Madrid Cordero, manifieste al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, que en Yucatán el Gobierno Estatal entrante coordinará esfuerzos con la Federación para que en este último tramo de su gobierno sea posible seguir trabajando para el bien de los ciudadanos yucatecos.

Al mismo tiempo indico que mucho me honra la presencia de la senadora Olga Sánchez Cordero, quien ha sido propuesta por el Presidente Electo para ser la próxima Secretaria de Gobernación. Por su conducto le solicito agradezca al próximo Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, su deferencia, así como la disposición del nuevo Gobierno Estatal de Yucatán para realizar un trabajo coordinado y respetuoso de las facultades entre nuestros órdenes de gobierno.

Para reducir la desigualdad, la pobreza y la marginación el próximo Presidente de la República contará con el Gobierno del Estado de Yucatán con un aliado para combatir estos males que aquejan al pueblo yucateco.

Los mexicanos y los yucatecos expresaron en las urnas el pasado mes de julio su decisión de cambio. En esa decisión queda implícito el deseo del pueblo mexicano y de los yucatecos de tener Gobiernos que con austeridad, eficiencia, decisión y transparencia construyan un mejor México y un mejor Yucatán. En el respeto a las atribuciones que a cada orden de gobierno corresponden, el nuevo Gobierno de la República encontrará en este nuevo Gobierno Estatal de Yucatán la decisión de trabajar juntos con este propósito.

Yucatán es un Estado de grandes contrastes. Hay índices de crecimiento económico y prosperidad, una riqueza cultural única, calidad de vida y seguridad pública. Pero al mismo tiempo estas grandes ventajas se ven amenazadas por grandes carencias.

Existen dos yucatanes. Uno el que se mira en Mérida todos los días y otro, el que cotidianamente se encuentra en el interior del Estado.

En materia de crecimiento económico las inversiones y los empleos se concentran en Mérida, en tanto el interior del Estado carece de estas oportunidades de desarrollo.

En algunas zonas de Mérida como en casi todo el interior del Estado, sigue el flagelo de una sociedad con grandes desigualdades, con pobreza extrema, con falta de servicios adecuados de salud, con insuficientes oportunidades de acceso a la educación, con falta de productividad en el campo, entre otros rezagos.

Yucatán no sólo es Mérida. Es cada uno de los 106 municipios que lo componen y que tienen una riqueza que no hemos sabido aprovechar para el desarrollo pleno de todos los yucatecos.

Nuestro Estado, del cual nos sentimos profundamente orgullosos y que tiene la gran oportunidad de mejorar y llegar a su máximo potencial, no podrá lograr su objetivo sino combatimos la pobreza y la desigualdad social.

Una cosa es segura: si la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades no son combatidas entre todos, nuestra seguridad pública, nuestro crecimiento económico y nuestro futuro están en riesgo. Por ello, vamos a transformar la visión y operación del gobierno estatal. Este gobierno será una gestión dinámica, eficiente y honesta que ponga al ciudadano al centro de toda política pública. Haremos uso de la innovación y de toda la tecnología disponible para mejorar los procesos y ser más eficientes en el servicio a los yucatecos.

Vamos a trabajar día y noche por todos los municipios de Yucatán; seremos un gobierno incansable y con la determinación y los resultados que los yucatecos esperan. El gobierno debe ser un aliado de los ciudadanos capaz de impulsar el desarrollo pleno de todo Yucatán. Un gobierno que cueste menos, haga más y con funcionarios sin privilegios.

Reorganización Administrativa

Lo haremos desde el inicio. Por eso he anunciado una reorganización administrativa donde para ser más eficientes desaparecerán algunas dependencias, se fusionaran otras y se dará paso a nuevas entidades.

Así como lo hicimos en la Presidencia Municipal de Mérida, realizaremos en el Gobierno del Estado esta reorganización administrativa y pondremos en marcha medidas de austeridad que nos permitan dar mejores resultados y al mismo tiempo tener un ahorro presupuestal de mil millones de pesos al año en gasto corriente, los cuales destinaremos a más obras y servicios para los yucatecos.

En esos días estaré presentando ante esta soberanía legislativa la iniciativa con los cambios correspondientes al Código de la Administración Pública.

De lo que se trata es de evitar duplicidades en funciones, optimizar los recursos, disminuir la burocracia y prestar un servicio más eficiente.

Seguramente contaré con el apoyo del Congreso del Estado para tener un Gobierno más eficiente y que le cueste menos a los ciudadanos.

En Yucatán tenemos una enorme deuda con las mujeres, los índices de violencia de género contra ellas son inaceptables. Por ello, en respuesta al compromiso que hicimos en la campaña con las organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente las que se ocupan de la perspectiva de género y los derechos de las mujeres, se creará la Secretaría de las Mujeres que absorberá y mejorará las funciones del Instituto para la Igualdad de Hombres y Mujeres. Este será un organismo con mayor jerarquía, mayor presupuesto y que será más eficiente para combatir este mal y promover el desarrollo pleno de las mujeres yucatecas.

De igual manera, a petición de las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan del tema, se creará el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Con él pasaremos a una política pública que promueva la transversalidad en todo el gobierno de la inclusión de estos yucatecos y no detenernos sólo en el asistencialismo.

Respetando los puestos de los trabajadores sindicalizados adelgazaremos la estructura de gobierno en, al menos, un 20% de los puestos de confianza. Esto se complementará con un programa de austeridad en la administración pública estatal que, sin afectar el buen servicio, permita ahorros presupuestales y la desaparición de privilegios y gastos innecesarios para los funcionarios.

Con estas medidas, reitero, hemos proyectado un ahorro de mil millones de pesos al año en el gasto corriente que se destinarán a más obras y servicios para los yucatecos.

En Yucatán hoy gozamos de seguridad pública con respecto al resto del país. Esto es en gran medida gracias a la profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad y a la fortaleza del tejido social de los yucatecos. Pero no podemos bajar la guardia. Reforzaremos la seguridad en todo el Estado haciendo lo que se ha hecho bien y mejorando nuestras prácticas, inteligencia, capacitación y personal en materia de seguridad.

Aquí quiero reconocer y pedir reforcemos la gran coordinación que siempre hemos tenido entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México. Quiero pedirles un fuerte aplauso para el trabajo que con valor, eficiencia y sacrificio realizan para garantizar la seguridad y el bien en todos los rincones de Yucatán y del país.

Los próximos 6 años serán de un trabajo incansable por parte del gobierno estatal. Seremos un gobierno que trabaje por mejorar el sistema de salud para que nuestras familias puedan tener acceso a una atención médica de calidad. Trabajaremos para que los yucatecos que quieran estudiar puedan hacerlo y que ningún obstáculo se interponga en sus deseos de superación.

Trabajaremos por sacar al campo yucateco de los tiempos difíciles que vive. Programas de apoyo a la tecnificación, capacitación y comercialización del campo y sus productos serán una prioridad.

Trabajaremos para que haya más inversiones y más generación de empleos no sólo en Mérida, sino especialmente en el interior del Estado para que los yucatecos no tengan que emigrar a Quintana Roo y a los Estados Unidos en busca de trabajo, con el consiguiente alejamiento de sus familias. Pondremos en marcha programas de capacitación para que los yucatecos puedan tener más habilidades que les permitan tener mejores sueldos para dar una vida más decorosa a sus familias.

Como lo hicimos en el municipio de Mérida, emprenderemos en el Gobierno Estatal un ambicioso programa de mejora regulatoria que facilite las inversiones y haga perder menos tiempo a los ciudadanos en sus trámites.

Trabajaremos por una sociedad donde no exista discriminación de ningún tipo y se respeten a plenitud los derechos humanos.

Trabajaremos por acrecentar los valores culturales y sociales que distinguen a los yucatecos, mezcla de nuestro pasado maya del cual nos sentimos profundamente orgullosos con diversidad de culturas que han venido a enriquecer nuestra identidad.

Reconocemos que nuestra cultura maya nos distingue en el mundo y que es necesario no sólo preservarla sino promoverla. Tenemos una gran deuda con nuestras comunidades mayas que son las que más padecen de marginación y desigualdad. En mi gobierno serà una prioridad la preservacion de nuestras tradiciones, el fomento de nuestra cultura maya y brindarles oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida.

Trabajaremos por conseguir el desarrollo sustentable de nuestro Estado donde el crecimiento económico no destruya la riqueza natural de nuestra tierra.

Vamos a estrechar los lazos con nuestros migrantes yucatecos en los Estados Unidos. Son nuestros hermanos, conservan su identitad, el amor por Nuestra tierra y son quienes velan por sus familias que residen en Yucatán.

Pero sobre todo trabajaremos para reducir la brecha de desigualdad y la pobreza en que viven miles de yucatecos. La mejor forma de superar la pobreza es la generación de empleos, pero en tanto, subsidiariamente debemos con responsabilidad generar los programas sociales que mitiguen este mal y den oportunidades de desarrollo a quienes son más vulnerables.

En mi gobierno los apoyos sociales llegarán a las personas y familias más pobres. Los apoyos sociales no serán sólo para unos cuantos sino que serán para todos los que lo necesiten sin politizarlos o entregarlos con propósitos partidistas.

Grandes retos como una mejor conectividad, un mejor Puerto de Altura, el suficiente abastecimiento de gas natural, la generación de energías limpias, incentivos económicos a la productividad, tarifas eléctricas más justas, entre otros, son parte de la agenda que juntos, Gobierno Federal, Estatal y Sociedad, debemos emprender y solucionar.

Quiero aplaudir la decisión del próximo Gobierno Federal de incluir a Yucatán en el gran proyecto del Tren Maya. Agradezco la sensibilidad para escuchar esta solicitud que compartimos Gobierno y sociedad yucateca. Este proyecto será, sin duda, un motor de desarrollo para toda la región. Cuenta el próximo Gobierno Federal con la decisión y el compromiso del Gobierno de Yucatán y de la sociedad yucateca para la realización de este gran proyecto.

Creo en la enorme fortaleza que da el diálogo y la participación social en la vida pública y en el gobierno. Estoy convencido de un estilo donde la Gobernanza significa que los ciudadanos participen en las decisiones de su gobierno y los funcionarios demos cauce a esas inquietudes.

Los gobiernos debemos recuperar la confianza de los ciudadanos. Por ello decimos que Transparencia y Participación ciudadana van de la mano.

Mejoraremos los mecanismos para promover la participación de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones de gobierno.

Y como en muchos de los temas que nos ocupan, no hay tiempo que perder. Como lo hice cuando fui Presidente Municipal y como me comprometí en la Campaña, el día de mañana estaremos instalando el Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Estatal.

Este Consejo es una antigua solicitud de transparencia realizada por la sociedad civil organizada que, así como lo hicimos realidad en el Ayuntamiento de Mérida, ahora lo haremos realidad en el Gobierno del Estado. En este Consejo los ciudadanos y representantes de las organizaciones de la sociedad tendrán mayoría de votos participando en la decisión del ejercicio del dinero que es de todos los yucatecos.

Allí ellos aprobarán el presupuesto antes de enviarlo al Congreso del Estado para su aprobación final, y de manera trimestral revisarán que los recursos se estén aplicando de manera correcta.

Como ustedes saben los retos para construir un Yucatán con mejor futuro y mayores oportunidades son grandes y muchos. Pero contamos con la fortaleza de una sociedad participativa, trabajadora e inteligente.

En la nueva realidad democrática que vive nuestro país y nuestro estado ya no hay lugar para decisiones unilaterales ni esfuerzos disasociados. La sociedad reclama de los gobernantes que por encima de todos los intereses parciales este el interés de la sociedad. A eso invito a todos los actores políticos, sociales y económicos: a ponernos de acuerdo para impulsar juntos las acciones y gestiones que permitan que Yucatán alcance su máximo potencial.

He nombrado a mi equipo de funcionarios de acuerdo a perfiles y no con base en amiguismos o compromisos. El Gabinete Legal está integrado por igual número de mujeres y de hombres, esto es algo histórico en el Estado de Yucatán.

Les exijo que estén a la altura de las necesidades de los yucatecos. Que ejerzan la función pública de acuerdo a valores éticos y con eficiencia. Administrando los recursos públicos sin sombras de dudas. Manteniéndose alejados de cualquier conflicto de interés. Lo digo con claridad: no toleraré de parte de ellos ni de nadie en el gobierno estatal ningún acto de corrupción.

Me siento orgulloso y comprometido de esta gran oportunidad que los yucatecos me están dando de servirles. Para ello, tengo un gran motor que es toda mi familia. Especialmente agradezco a mi esposa Maru, que junto con nuestros hijos Alejandrina, Mauricio y Santiago, son mi principal fortaleza. Les agradezco todo el cariño que me dan y su acompañamiento que me impulsa a trabajar para construir el mejor Yucatán para nuestros hijos y para los hijos de todos los yucatecos.

Amigas y amigos:

México entrará en una nueva transformación y en Yucatán debemos aprovechar esa oportunidad histórica para perfeccionar nuestro gobierno, nuestra economía y nuestra sociedad.

Nada se logrará por inercia o por esfuerzos aislados o decisiones unilaterales, todo requerirá de decisiones firmes, de unidad, diálogo, consenso, escucharnos con respeto y con voluntad para encontrar soluciones.

Yucatán necesita de todos sus liderazgos, empezando por el Gobernador del Estado. Ser líder en Yucatán es ser puente. Puente entre opiniones, entre visiones, entre anhelos y entre quienes quieren trabajar juntos.

El gobierno de Yucatán no pensará en unos en detrimento de otros. La fuerza de Yucatán no viene de la monotonía, sino de la armonía que nace de la pluralidad. Cada opinión o ideología distinta es una nota que enriquece la sinfonía social que nos define.

La armonía, la unidad en la pluralidad democrática es algo que está en esta tierra. Aquí no hay grandes ríos que nos dividan, aquí no hay montañas inaccesibles que nos separen, en Yucatán la tierra no quiso dividirse ni poner obstáculos imposibles para la unidad de nuestro pueblo; así que sería absurdo que mujeres y hombres, partidos y grupos sembráramos barreras que ni la geografía quiso poner.

No hay tiempo que perder. Por eso esta tarde quiero decir fuerte y claro que llegó la hora de, juntos, vencer todos los obstáculos y construir el futuro de un mejor Yucatán.

En esta tarea no sobra nadie. En mi gobierno trabajaremos con todos aquellos que quieran aportar sus ideas y acciones para construir un Yucatán más próspero y con menos desigualdad.

Los próximos 6 años los dedicaremos a dar lo mejor de nosotros para el futuro de Yucatán.

Yucatán es nuestro hogar y tenemos que hacerlo mejor y más grande. En esta casa plural y diversa cabemos todos.

Por eso me comprometo a construir un gobierno firme pero que escuche, gestione, concilie y resuelva.

Un gobierno que se guíe por el deseo de los yucatecos para conseguir nuevos objetivos.

Por todos nosotros, y por las próximas generaciones, hagamos que Yucatán mejore en su calidad de vida y sea un ejemplo de convivencia social y de progreso.

Yucatán puede tener y ser más, porque los que vivimos en esta tierra, lo queremos dar todo por ella.

Llegó la hora de hacerlo juntos. ¡Que viva México y que viva Yucatán!.

Muchas gracias.