MÉRIDA, Yuc.- A pesar de que hace un par de meses se formó el comité para desarrollar estrategias del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (Pro Aire), hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna sesión, informó Sayda Rodríguez Gómez, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida.

Explicó que esta dependencia municipal forma parte de este comité y es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) las que lo encabezan y que deberán trabajar para concretar estrategias.

Sin embargo, hasta el momento comentó que no los han citado para conocer un proyecto nuevo a favor del aire que se tenga en el Estado. Pero además las acciones que se creen deben involucrar a toda la sociedad.

“Para mejorar la calidad del aire se requerirá el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, pero lo más importante es hacer conciencia en los diversos sectores que generan los gases de comprometerse a reducir las emisiones”, indicó.

Dijo que el Ayuntamiento presentó al comité información recabada durante un año sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, que ayudará a establecer un diagnóstico de lo que se tiene en la entidad.

Recordó que el sistema de transporte en la entidad genera el 69% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que es un reto en el cual se debe involucrar a todos los actores y buscar estrategias en donde todos salgan beneficiados.

“Hay que señalar las medidas no se implementan de manera rápida, se llevan tiempos largos, por lo que es importante que no solo se hagan por hacer si no que tengan una base científica y aprobación de expertos en el tema para estar seguros de que lo que se implementa es lo correcto y no a la larga sea contraproducente”, reconoció.