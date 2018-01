Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Actualmente no se sabe cuántas veterinarias “clandestinas” o cuyo encargado carezca de cédula profesional operan en Mérida, debido a que se confunden con estéticas para animales, sin embargo, uno de los principales factores para que se sigan proliferando es el bajo precio que ofrecen.

El presidente de la Sociedad Yucateca de Médicos Veterinarios Clínicos en Mascotas A.C., Noé Hernández Cruz, explicó que debido que existe una delgada línea entre los establecimientos denominados estéticas caninas y las veterinarias, más personas han empezado a realizar acciones que sólo los médicos veterinarios deben realizar.

“Empiezan con los baños que es una actividad comercial adecuada, pero paulatinamente inician con la aplicación de vacunas así como otras actividades, pero se debe tener cuidado debido que hasta una simple inyección a un animal tiene su metodología porque existen diversos parásitos, por lo que las aplicaciones deben ser selectivas”, indicó.

Aseguró que debido a que la ciudadanía prefiere acudir a lugares “baratos” están proliferando cada vez más este tipo de establecimientos, sin tomar en cuenta el riesgo que esta decisión puede tener.

“Un médico veterinario siempre cobrará cierta cantidad considerable por sus honorarios y muchas veces el que no lo es cobrará lo mínimo o no lo hará, es ahí en donde las personas deben sospechar si se está tratando o no con un profesional”, señaló.

Verificar establecimientos

Dijo que es importante que las personas al acudir a una veterinaria soliciten la cédula profesional si no está a la vista, para que se pueda constatar en qué año fue expedida y si corresponde a la persona que está atendiendo a su animal.

Precisó que aunque las autoridades sí están verificando estos lugares, las leyes que respaldan estas acciones no son “claras”, además quienes denuncian algún hecho de negligencia en estos lugares “rápido se esfuma el interés de concluirlo debido a que el proceso es tardado y cansado”.

“Es importante que las autoridades tengan el apoyo de la sociedad y que denuncien más estos lugares, ya que si la sociedad no se involucra el problema persistirá. Sabemos que las autoridades trabajan si la ciudadanía los presiona para que hagan realmente su trabajo; además, también se trata de seres vivos”, recalcó.