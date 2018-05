Mérida necesita una planta purificadora de agua

MÉRIDA, Yucatán.- Es urgente que en Mérida exista una planta potabilizadora que “limpie” adecuadamente el agua que se abastece en la capital yucateca, como el sistema que tuvo la Planta Mérida 1 hace ya varios años, el cual quitaba hasta la cal del agua.

Actualmente existen varias plantas pero que sólo la cloran, pero no es apta para el consumo, además al no tener redes que lleguen a los fraccionamientos, se calcula que hay 60 autónomas que no son vigiladas si cumplen su función de mejorara la calidad del agua, informó el Secretario general del Plan Estratégico Yucatán, Humberto Sauri Duch.

También te puede interesar: ¿Sabes cómo se obtiene el agua que llega a los hogares yucatecos?

“El agua de Mérida está desinfectada pero no es potable, no se debe de tomar. La planta de potabilización (la Mérida1) era la mejor de América Latina, pero se desatendió y ahora sólo quedo como una enorme edificio de almacenamiento y desinfección”, explicó.

Antes el proceso “era más completo”, por la recuperación de la cal, ahora solo se desinfecta, pero en años anteriores era un lugar de alta tecnología, por lo que es necesario recuperarla por la salud de los meridanos.

“En los nuevos fraccionamientos se sabe que han establecido 60 redes autónomas, ubicados en la gran mayoría en la periferia de la ciudad. Por lo que al no existir crecimiento de las redes de agua potable se colocan pero no existe nada que vigile que realicen una buena desinfección”, precisó.

“En 40 años no se ha hecho nada para mejorar la calidad del agua, si no por el contrario se están empeorando los problemas de contaminación”, indicó.

El experto en estos temas señaló, que también es importante que se cuente con una Ley Estatal de Aguas, porque la que se tiene y es federal, no está acorde a las condiciones hidrológicas, al no tener ríos o lagos, por lo que necesita una norma que defina como extraer el vital líquido, pero lo más importante cómo manejar las aguas residuales, qué tratamiento hay que darle y de qué manera se puede disponer de ellas.

“Se han hecho intentos por tener una normativa, pero como el agua potable está bajo la injerencia del gobierno del estado, no ha pasado nada a pesar de que varios Ayuntamiento han planeado diversos proyectos”, indicó.

Lo que realmente falta es que se tome en serio este problema porque lo estamos más cerca de tener un agua que afecte la salud de todos los yucatecos, actualmente la gente de Mérida que toma agua de la llave está corriendo un alto riesgo de tener piedras en los riñones, pero además pueden tener otros elementos que pongan en peligro la salud.