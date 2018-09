México, lejos de una bancarrota: empresarios

Candelario Robles/Milenio Novedades

MÉRIDA.- México no está en bancarrota, el Banco de México tiene el mayor nivel de reservas en su historia, y aunque no ha crecido lo suficiente para alcanzar los niveles de bienestar al que aspiramos, no está estancado, las declaraciones son sólo reflejo que se prometieron cosas incosteables durante las campañas electorales, aseveró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente del CCE, Juan Manuel Ponce Díaz, rechazó que el país se encuentre en bancarrota, como afirmó en días pasados el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y consideró que “se uso una palabra no muy adecuada”.

Señaló que a nivel nacional la realidad es que no se atraviesa por los mejores momentos económicamente hablando, porque hay una inflación galopante.

“La inflación ha sido galopante, no atravesamos el mejor momento, hay un constante incremento en el costo de la energía eléctrica y las gasolinas, pero bancarrota para nada, eso es un sinónimo de quiebra y México está muy lejos de eso”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, aseveró que el elevado costo de las promesas de campaña sí pudieran poner en quiebra hasta países como Singapur.

“Los números y cálculos que se hacían en campaña no daban, lo que prometían son cantidades estratosféricas que no hay manera de alcanzar, pues ahora es muy fácil decir que el país está en bancarrota para no cumplir con lo que prometieron”, dijo.