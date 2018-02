Morita invita a vivir con alegría

José Salazar

MÉRIDA, Yuc.- El programa “Salvemos una vida” que se transmite todos los viernes por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, bajo la conducción Alis García y Mary Liz Escalante, en esta ocasión compartieron micrófonos con Mora Ivette Ruiz Hagar, “Morita” para hablar de la alegría, en el marco de la celebración del Carnaval de Mérida.

“Tengo 40 años de carrera, muy apapachada por mi casa, Grupo SIPSE, y toda la gente que me sigue. Para mí es una bendición trabajar para lo más lindo del mundo que son los niños. Cada risa, cada alegría, cada momento es como una retroalimentación. Cuando me abraza un niño digo “ven, abrázame y dame toda tu energía positiva. Mi trabajo es un motivo de felicidad muy grande, pero hay otras cosas por las cuales ser felices”, expresó.

Alis García dijo que muchos padres no abrazan a sus hijos, “hay que apapacharlos, como decimos, darles ese abrazo que llena de energía. Los hijos también se llenan de energía con nuestro abrazo. No nos cuesta nada y está comprobado que debemos darnos de 25 a 30 abrazos al día, pero no todos lo hacen”.

“Morita” dijo que le gusta abrazar y que le abracen porque “en mi familia es una costumbre. Voy por la calle y veo una cara larga, si le sonríes a una persona que está así, te sonríe. Vivo eso todos los días. La gente te devuelve la sonrisa, su rostro se transforma”.

“Mi mamá es una mujer que contagia su energía positiva a la gente y creo que por eso soy así. Pero hay que vivir para ser felices. Todo mundo tiene malos momentos, problemas, unos menos que otros, pero el simple hecho de vivir ya es motivo para ser feliz”, mencionó.

Alis García dijo que “somos espejo en la vida, eso hace que las personas cambien. Cuando sonríes, cuando abrazas, eres feliz haciendo felices a los demás. Desde que nacemos comenzamos a aprender cosas, para eso tenemos los problemas de la vida, que son pruebas. Cada problema que se nos presenta es para darnos cuenta en qué debemos cambiar. Eso no se nos enseña, qué debo cambiar y qué debo hacer para mejorar como persona”.

Mary Liz Escalante comentó que vivir el carnaval es vivirlo en alegría de cierta forma, pero cuando se tiene esa alegría en el alma, ésta se convierte en un valor. “Mucha gente piensa que vivir con alegría externa o interna es vivir ajeno a los problemas”, expresó.

Mora Ivette dijo que, como todo el mundo, tiene problemas, “la gente me ve sonreír y dice que todo el tiempo estoy alegre y que soy un ángel. No lo soy, pregúntenle a mi marido. Hasta el momento más difícil de la vida puede tener algo positivo. Por ejemplo, cuando se casó mi mejor amiga, le dije que iba a conocer al amor de mi vida en su boda. Estaba mal anímicamente pero me programé para salir de ello y, efectivamente, en esa fiesta conocí a mi esposo que es una excelente persona”.

Agregó que no es fácil salir de los momentos difíciles y sacar la tristeza del corazón. “Siempre trato de canalizar la tristeza y sacarla. Es un ejercicio que he hecho en los momentos más difíciles de mi vida. Hoy la gente me ve feliz, exitosa, con un trabajo estable, con un matrimonio, pero todo es consecuencia de algo que significó un aprendizaje para mí. Esos malos momentos me hicieron madurar, crecer y formarme como la persona que soy hoy. Cada momento de mi vida lo he vivido intensamente, tratando de sacar lo mejor”.

“Los seres humanos estamos acostumbrados a vivir eufóricamente, un día felices, otro tristes. Pero creo que podemos decir que somos felices cuando vivimos en paz, hay que buscar vivir en paz, ese es el estado perfecto del ser humano. Eso te lo da la madurez, la vida, lo que vas viviendo”, expresó.

Mary Liz Escalante dijo que “hay que vivir el carnaval con alegría, pero no quedarnos con la máscara del carnaval porque la vida sigue, al final si no se está despierto, uno no puede darse cuenta de todo el aprendizaje que nos dejan los problemas. Si vivimos todo el tiempo con caretas, nunca podremos ver qué nos dejan los problemas”.

“Morita” expuso que hay que saber encontrar un balance en la vida, sin caer en excesos. “Es muy difícil, pero he aprendido a balancear mi vida. El momento más feliz de mi vida es cuando llego a mi casa y puedo platicar con mi familia, convivir con ellos. Eso es para mí la felicidad, a lo mejor antes no era así, pero eso te lo da la experiencia de vida, cuando valoras lo que realmente vale la pena: la familia”.

Alis García dijo que hoy en día “hay muchas familias rotas, que viven cosas desagradables. Lo que queremos es fortalecer a la familia, que se den cuenta que no está caminando, que hay que cambiar. Hay muchos cursos para poder cambiar y los que tenemos que cambiar somos nosotros. A los demás no podemos cambiarlos, es inútil, tenemos que cambiar nosotros. Los seres humanos tenemos que estar conscientes que lo que hacemos es ejemplo para nuestros hijos. Los educamos con el ejemplo. Eso le va a servir a todos los que están a nuestro alrededor”.

Pide a las mujeres que se valoren

La directora de Salvemos una Vida pidió a “Morita” compartir su testimonio para que las personas sepan que se puede salir del sufrimiento.

“Es un tema del que casi no hablo. Ahora soy feliz, pero viví una etapa de agresión muy fuerte, por eso le pido a las mujeres que se valoren, que se quieren y no se sientan solas. Siempre hay una mano amiga, alguien que te ayuda. Hasta en el peor momento de mi vida supe sacar fuerzas y dije ‘yo puedo salir de esto’. En mi caso, tuve la fortuna de tener a mi madre, mi familia; siempre hay alguien, y si no, está Dios, hay que tener fe en la vida y sacar fuerzas para salir de los problemas. Creo, porque lo viví, que se puede salir, ser feliz y vivir en paz. Fueron dos años de mi vida en los que me alejé de la televisión, no quería eso. Hoy me siento feliz y contenta conmigo misma porque superé un reto”.

“Estoy agradecida con Grupo SIPSE que me ha tendido la mano durante toda mi vida artística y como ser humano. Don Andrés, tu padre maravilloso, Alis que siempre creyó en mí y en mi trabajo, y es una de las cosas que siempre decía cuando estaba mal, que SIPSE es mi casa y tenía que regresar”, concluyó.

“Queremos decir que no es normal la agresión, que te estén sobajando ni insultando”, indicó Alis García. Hoy en día hay mucha ayuda en el municipio, en el DIF estatal, la Fiscalía, incluso en Salvemos una Vida, hay ayuda para que no sigan viviendo esa agresión, sobre todo cuando la pareja no quiere cambiar. Una persona agrede cuando cree que de esa forma puede imponer su poder”, aseveró.



Alis García dijo que hay mucha gente que llega a tomar la decisión de suicidarse porque no quiere seguir viviendo “ese infierno, creen que ese es el escape, cuando en Yucatán hay mucha ayuda, por eso vale la pena buscarla y además es gratuita”.