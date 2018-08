Motociclista atropella a mujer cuando intentaba abordar autobús

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Motociclista chocó por alcance a un autobús y al seguir su trayectoria atropelló a usuaria de transporte público que pretendía abordar el camión. Los hechos ocurrieron en el centro de la ciudad.

Ayer alrededor de las 11:30 de la mañana, el camión de la ruta Santa Gertrudis Copó placas 8001-340-Y transitaba de sur a norte sobre la calle 52 entre 51 y 53 del centro de Mérida, cuando el conductor Candelario M. A se percató de que una mujer le pidió parada para abordar la unidad.

El chofer detuvo el autobús, pero el motociclista Ricardo S. C no se dio cuenta a tiempo de la maniobra, y al tratar de librar a la pesada unidad por la derecha, le dio un “rozón” y perdió el control del vehículo hasta atropellar a Liliana Q. R quien no alcanzó a subir al camión de pasajeros, al ser embestida por la motocicleta.

El motociclista continuó su trayectoria y se estrelló contra un auto Pointer placas UUE-14-05 de Quintana Roo, que se encontraba estacionado.

Al lugar acudieron agentes y paramédicos de la Policía Municipal de Mérida quienes cerraron momentáneamente las vialidades y procedieron a la atención de los lesionados.

Liliana solo tuvo golpes leves, mientras que el motociclista resultó con fractura en la pierna derecha, por lo que fue trasladado al Hospital Juárez del IMSS.

Peritos llegaron al lugar a tomar conocimiento del percance y deslindar responsabilidades.