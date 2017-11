Neurosis se presenta cada vez a menor edad

Patricia Itzá/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El estilo de vida actual, en el que los medios “bombardean” con productos que supuestamente se “necesitan” o estándares y estatus que se tienen que seguir, ha detonado que cada vez sean más las personas en edades tempranas y productivas, las que acudan a Neuróticos Anónimos.

Jesús y dos integrantes más del grupo Neuróticos Anónimos, compartieron que la causa de la neurosis es una excesiva preocupación por sí mismos, y que hace a los adolescentes “blancos fáciles” para la oferta y comercialización de productos que muchas veces no pueden obtener, propiciando en ellos un sentimiento de frustración que de no atenderse, llevará a la neurosis.

También te puede interesar: Atrapan enorme boa en la Colonia Obrera

Esto fue expuesto en el marco del anuncio del XXIII Congreso Regional de Neuróticos Anónimos, en el que participarán integrantes de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Entre sus actividades se encuentra una sesión pública en el teatro Daniel Ayala de la capital de Estado, el sábado 18 de noviembre, a las 20 horas, entrada libre.

“En la actualidad, medios de comunicación y redes sociales han desatado que lo que vivía una persona a los 40 años, ahora lo viva siendo un adolescente. Por ello, no es la enfermedad que se adelanta, si no los tiempos por querer las cosas inmediatamente. La modernidad hace que todos queramos el coche último modelo o el celular más nuevo; estamos bombardeados por la mercadotecnia siendo los jóvenes los más cautivos y los que más sufren por esta situación al ver que no pueden obtener lo que todo mundo tiene”, dijo.

Señalaron que un neurótico no puede controlar sus emociones, en un lapso puede estar alegre, disfrutando la compañía de otras personas y posteriormente querer estar solo y deprimirse, o por el contrario, enojarse por cualquier situación.

Sin embargo existen otras enfermedades además de la neurosis que están apareciendo a tempranas edades: insomnio, dolores de cabeza, migraña y ansiedad, son ejemplo de ellas.