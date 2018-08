Óscar Chan/SIPSE

Mérida, Yuc.- La Secretaría Estatal de Educación (Segey) descartó que se estén ocultando plazas y horas laborares para los maestros del próximo ciclo escolar, tal y como lo ha denunciado un grupo de docentes de nivel secundaria evaluados este año y quienes se manifestaron pacíficamente a las puertas de Palacio de Gobierno.

Al respecto, el titular de la dependencia, Delio Peniche Novelo, aclaró que siempre han estado en constante diálogo con los profesores inconformes y se les ha explicado que si no hay plazas es porque hasta el momento no se han registrado jubilaciones.

“Cuando se abre la convocatoria, se dice lo que existe y en el caso particular de secundaria creo que la convocatoria decía que no habían horas disponibles en ese momento. Esto ocurre porque las plazas se pueden dar hasta el 31 de mayo del 2019 para ellos y hasta ahora no han surgido nuevas que se les puedan asignar”, apuntó.

El funcionario estatal exhortó a los maestros evaluados este año a no desesperarse, pues todavía restan varios meses antes de que venza el plazo y aclaró que es en octubre cuando se presenta un mayor número de maestros jubilados, por lo que a partir de esa fecha se deberán empezar dar las plazas.

Como se recordará, la semana pasada maestros de educación básica denunciaron que la Segey negaba la existencia de plazas laborales para los evaluados de este año, afectando a más de 600 docentes, quienes habían obtenido resultados “buenos” y “destacados” en el proceso de selección.

Ante esa inconformidad, poco más de cuarenta profesores acudieron el viernes pasado a Palacio de Gobierno y entregaron un oficio en el que exigieron una explicación del por qué la Segey se negaba a abrir más plazas, aun cuando la demanda de profesores es alta.

En ese sentido, el secretario de Educación sostuvo que aun cuando en este momento no existan plazas disponibles “no quiere decir que no vayan a haber”, puesto que todavía restan unos meses más para que termine la vigencia de los profesores evaluados.