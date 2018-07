Nuestra lucha es por la vida

MÉRIDA, Yuc.- Es importante nunca bajar la guardia, trabajar mucho en las labores de prevención, estar pendientes ante cualquier aviso o signo suicida y tener presente que cualquier problema tiene solución, fueron algunos mensajes en los que se puso énfasis durante el programa Atención Integral para Problemas de Depresión y Suicidio “Salvemos una Vida”, que sigue festejando 23 años de llevar esperanza y alegría a cientos de personas que pasan por momentos difíciles.

Durante la emisión del programa radiofónico que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo Sipse, todos los viernes a las 11 de la mañana, su fundadora Alis García Gamboa y Mary Liz Escalante destacaron la labor desinteresada de los voluntarios, entre ellos el Dr. Arsenio Rosado Franco, especialista en psiquiatría, quien fue el invitado especial.

El profesional subrayó que muchos problemas que padece hoy en día nuestra sociedad y que pueden inducir a la puerta falsa, como es el suicidio, se deben a factores depresivos que, aunado a las adicciones, terminan por ser un detonante peligroso, de ahí la importancia de combatirlas.

“El alcoholismo y la drogadicción son de los principales problemas en nuestra sociedad, incluso, en alcoholismo en mujeres estamos en primer lugar”, mencionó y recalcó que es importante nunca dudar en acceder a los servicios sociales para atender las adicciones. Enfatizó que las personas que están bajo las drogas o el alcohol pierden el juicio y en un acto impulsivo pueden tomar decisiones fatales.

“Pensamientos depresivos con alcohol o drogas resultan una combinación fatal, por eso debemos trabajar mucho en la prevención ante estos problemas”, apuntó Alis García.

Durante la charla, el profesional manifestó que en todo el mundo hay crisis, puede ser de pareja, de valores, económica, y hay maneras de trabajar esto poniendo énfasis en la prevención, pues ayuda a disminuir los casos.

“Cuando se tenga algún problema de crisis, no se debe dudar ni tener miedo de buscar ayuda, a cualquier persona que hable de muerte hay que prestarle atención”, recomendó Alis García Gamboa. En ese sentido, destacó la importancia de tantos años de lucha de este programa por quienes no quieren seguir viviendo, y aunque oficialmente cumple 23, se viene realizando un trabajo desde antes.

“A través de Salvemos una Vida, a muchas personas se les ha permitido seguir adelante, haciéndoles entender que hay algo bueno, ayudándolos a crecer, a superarse, demostrarles que hay luz afuera, que podemos tener un mejor mañana. La vida es de un aprendizaje continuo en el que hasta de las cosas malas se aprende algo”, señaló.

La fundadora de Salvemos una Vida insistió en que debemos decirles a los yucatecos y demás gente que decidió venir a vivir a esta tierra, que se sientan muy felices, que este programa pertenece a todos, es de la sociedad, y no exige recursos económicos a los que acceden a él, pues la vida no tiene precio, aquí todo es gratuito. “Por muy mal que se esté, hay que buscarle el lado bello a la vida. Debemos sentirnos felices, pues Yucatán es el único estado que tiene un programa como este”, añadió.

Alis García Gamboa insistió en destacar el trabajo que realizan los voluntarios, como el Dr. Rosado Franco, Gaspar Baquedano y Guillermo Alonzo, entre otros profesionales, que han acompañado todo este tiempo a Salvemos una Vida.

“Es importante la suma de valores. La visión de crear una vida mejor, de apoyar a los demás, y en la medida en que más ayudemos al prójimo mayor será la satisfacción que tengamos con uno mismo”, dijo el psiquiatra. Como seres humanos que somos, agregó el profesional, el dolor es necesario, lo importante es trabajar en superarlo y dirigiendo esa sensación hacia causas mejores.

En ese sentido, Alis García Gamboa mencionó que “nuestra lucha es por la vida. La felicidad está dentro de nosotros y se puede ir buscando en cada momento, aun con dolor. Hay que redireccionar el sufrimiento, hacerlo a un lado, enfocarlo de mejor manera, no quedarse con él”, indicó.

Rosado Franco manifestó que la gente siempre busca ser feliz, realizarse, pero cuando esto no sucede vienen los problemas, las fallas, los cuales es necesario solucionar buscando ayuda. “Si trabajamos en buscar soluciones teniendo pensamientos positivos, podremos cambiar y ser felices”, añadió.

Por su lado, Mary Liz Escalante comentó que es necesario acudir a un profesional cuando se está pasando por un problema que uno no puede manejar por sí mismo.

Al respecto, el psiquiatra señaló la importancia de saber controlar las emociones, por ello recalcó que cuando hay un trastorno emocional, es decir, cuando la emoción le gana a la razón, es momento de pedir ayuda.

También expresó que hay gente que se justifica alegando que su trastorno es hereditario, por genética, al estar desenvolviendo toda una vida bajo un mismo patrón en una familia, y que por ello no se puede cambiar. “La cuestión es querer cambiar y nunca pasarle los problemas a tu familia. No se puede seguir un mismo patrón de vida, aunque hayamos estado en situación de riesgo, se puede cambiar buscando terapias de ayuda, grupal o individual. Hay programas de control de emociones. En otros países, por ejemplo, del Oriente, se llevan a cabo sesiones de meditación, yoga, los cuales ayudan mucho”, indicó.

Cosas sencillas como una sonrisa o un abrazo nos ayudan mucho: Mary Liz Escalante

“En Salvemos una Vida te podemos ayudar mucho. Hay grupos y muchas opciones. Lo más importante es hablar, transmitirlo a otra persona, buscar ayuda no es debilidad”, agregó.

En un momento de la transmisión, Alis García celebró que la Cámara de Senadores de Argentina no aprobó la ley para legalizar el aborto. “Celebramos esta noticia porque nosotros que luchamos por la vida no podemos aceptar la muerte del no nacido”, subrayó.

“Muerte trae muerte. Seguiremos luchando en nuestra tierra para que no nos impongan cosas terribles como legalizar el aborto. La vida es un gran regalo que Dios nos da”.

Mary Liz Escalante comentó que cosas sencillas como una sonrisa o un abrazo nos ayudan mucho, y debemos hacerlo más seguido y que más gente lo haga. Tras validar ese comentario el Dr. Arsenio Rosado añadió que es necesario reconocer los errores y cambiarlos, porque tenemos capacidad de adaptación que es parte de nuestra inteligencia como seres humanos.

Por último, Alis García dijo que cuando se sientan mal no duden en buscar ayuda en Salvemos una Vida llamando al 945-37-37, asimismo, agradeció a todo el equipo de voluntarios por sumarse a esta causa.