Milenio Novedades

Mérida, Yuc.- Un total de 120 niños de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que sufren de alguna cardiopatía congénita serán valorados y sometidos a procedimientos quirúrgicos de manera gratuita por médicos del Hospital Mercy de Iowa, Estados Unidos, a través de la Jornada Anual de Cardiología Infantil “Cable salvavidas”, que lleva 40 años salvando vidas.

Tal es el caso de Érica Mex Solís, originaria de Tecoh y quien a los 7 años de edad fue diagnosticada con un “agujero” en el corazón, el cual le provocaba problemas para respirar y taquicardias, por lo que resultó una de las seleccionadas para qué médicos del Hospital Mercy de Iowa le practicarán una cirugía.

“Recuerdo que cuando era niña me cansaba mucho, no podía correr o jugar con mis amigos sin que me diera taquicardia, afortunadamente a los siete años fui seleccionada como beneficiaria en este programa; la familia DIF estuvo siempre al pendiente de todo, ahora me toca contar mi testimonio a otros pequeños para que no tengan miedo”, comentó la joven que ahora cuenta con 20 años de edad.

En evento encabezado por la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, este viernes arrancaron las Jornadas con las que se conmemoran 40 años de existencia del esquema en la entidad, el cual ha permitido cambiar la calidad de vida de cientos de infantes de todo el territorio.

El coordinador del Grupo Mercy Hospital Iowa, Thomas Becker precisó que durante el tiempo de trabajo coordinado, la recompensa más valiosa para su equipo es ver a los pacientes recuperados convivir junto con sus familias.