Oportunidad de locos

Siempre vendrá un mañana en el que podremos sonreír sin pena alguna, donde una y otra y luego otra oportunidad nos lleguen para poder aprovecharlas al máximo. Siempre existe un mañana, si la vida lo permite, que nos consienta visualizar el ayer y componer esos detalles que en su instante fueron faltas y llamamos errores, pues de cada paso se aprende pero solamente si uno quiere.

La vida es magia y ésta viene llena de decisiones que trazan el rumbo que vamos a tomar, pues el destino no es aquello que te va a pasar, sino es lo que harás que suceda y es ahí donde se confirma que la vida no tiene un sentido sino que tú se lo pones.

La vida es de locos, así que busquemos alcanzar el sueño más distante porque con cada paso nos acercaremos a él. ¡Es más!, no existe loco más feliz que el que muere con su locura y, como solía recitar en mis shows: si algún día te llaman loco por seguir tus sueños, demuestra que lo tuyo no tiene cura; sin embargo, a la par afirmo que no hay mendigo más grande que aquel que deja aquello que había soñado sin causa razonable. Confieso tener muchos sueños, tantos que algunos parecen inalcanzables, pero la buena noticia es que quien persevera alcanza y por ello es necesario nunca cansarnos, siempre opinar y jamás bajar la cabeza.

Me despido después de esta breve opinión, pero no sin antes desear que el dictamen que tomamos la pasada semana nos lleve a un rumbo fabuloso lleno de sueños y dichas, pues no es una decisión la que marca la historia sino la forma en cómo la afrontemos y por ello será necesario hacer de nuestra vida un manicomio donde con locura podamos sonreír sin importar el porqué.

