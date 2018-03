Milenio Novedades

MÉRIDA.- Elsy Catzín Pech y su madre Adalberta Pech Cocom, originarias de Cholul, comisaría de Mérida, comenzaron los preparativos de la comida desde un día antes y se levantaron a las tres de la mañana del día siguiente para dejar lista la cochinita pibil, el relleno negro, el escabeche y el brazo de reina.

Su casa de Hawaaiin Gardens se convirtió en la cocina para guisar los manjares que se sirvieron a los comensales del convivio "Orgullo Yucateco", que organizaron la Federación de Yucatán en California y el Partido Migrante Mexicano, una organización política binacional. El invitado fue el diputado federal con licencia Jorge Carlos Ramírez Marín.

En el festejo, realizado en South Gate, hubo vaquería y entre los bailadores llamó la atención una pareja, Antonia Estrella Canché, con raíces en Tunkás, y Djaafar Remanda, originario de Argelia, quienes vestidos con el traje regional mostraron sus mejores pasos.

"Hace ocho años nos casamos, nos conocimos por internet, un día vino a conocerme y se enamoró no solo de mí sino de nuestras tradiciones. Mírelo ahora con sombrero, filipina y alpargatas, hemos ido seis veces a Tunkás para la fiesta y no nos perdemos la vaquería", relata Antonia, hija de inmigrantes yucatecos y quien desde hace 12 años trabaja para el gobierno de Estados Unidos.

Ambos laboran en la misma oficina -Djaafar desde hace cinco años-, ayudan a familias pobres a conseguir departamentos a buen precio. El gobierno paga una parte de la renta.

"Me gusta todo, la comida, la jarana, las playas, la gente de Yucatán. No como carne de cerdo, pero mis favoritos son el panucho, el salbut, la sopa de lima y el relleno negro", comenta Djaafar, un árabe que ha aprendido mucho español y ahora se siente más yucateco con el nacimiento de su hijo Said, que significa "El que es feliz".

La pareja es parte de los jaraneros del Club Tunkás, que encabeza Candelario Mex Balam, maestro de baile que enseñó la jarana a Antonia y Djaafar.

Esas son parte de las historias de vida que confluyeron en el convivio "Orgullo Yucateco", realizado el pasado fin de semana en el condado de Los Ángeles. En atención a la invitación que le hicieron hace un par de semanas,Jorge Carlos Ramírez Marín asistió para saludar y platicar con los paisanos.

"Organizamos este convivio con la esperanza de unir a toda la comunidad y que ahora ningún yucateco en el extranjero sea olvidado. Tenemos que estar unidos y ser solidarios entre nosotros mismos", expresó Rafael Catzín Pech, secretario general del Partido Migrante Mexicano.

"Le agradezco al licenciado Ramírez Marín haber aceptado nuestra invitación, sé que nos trae buenas nuevas y que, más que nada viene a escucharnos. Sé que está con nosotros en toda la extensión de la palabra y que está dispuesto a apoyarnos, muchas gracias licenciado por venir a visitarnos", indicó el dirigente, en su mensaje de bienvenida.

Entre los anfitriones estuvo Dennis Escalante Andueza, originario de Motul, presidente fundador de la Federación de Yucatán en California, que agrupa a 18 clubes. Fue uno de los organizadores del evento.

El diputado federal con licencia agradeció la invitación y la cálida recepción que le brindaron con mujeres vestidas con el traje regional, banderas yucatecas como parte del decorado y música de trova y jarana. Un ambiente cien por ciento yucateco en California.

"Es un privilegio convivir con ustedes, hay tres temas que me preocupan: una de ellas es la situación legal de los yucatecos en Estados Unidos, requieren una atención jurídica permanente. Desde la Cámara de Diputados aprobamos mil millones de pesos para que los consulados tengan abogados para defender a nuestros migrantes, pero hay que acercar ese servicio", explicó.

"El segundo tema es el financiero, proteger su dinero y su patrimonio para que ante una eventual situación comprometedora que puedan pasar no pierdan sus bienes. También aprobamos un programa para que la Condusef intervenga y asegure el dinero que tienen aquí", agregó el legislador con licencia.

"Y el tercer asunto es el tema social, que tiene que ver con deporte, salud, vivienda, y también con la unidad de los yucatecos en Estados Unidos, tenemos que organizarnos y establecer un vínculo más estrecho entre ustedes como lo han hecho otros estados", subrayó.

Concluido los mensajes, ante el ánimo y la algarabía, se escuchó una bomba yucateca y los acordes de "El ferrocarril", un rítmico guachapeo para iniciar la vaquería. Antonia y Djaafar pasaron de inmediato a la pista y los jaraneros de Tunkás invitaron a Ramírez Marín a sumarse al baile regional.