País de los pescados

Esta semana, con pataleadas de ahogados, Meade y Anaya se unieron al fracaso del asistencialismo que tanto cáncer le ha causado a la sociedad y que ha sido la carta fuerte de AMLO.

Son varios los programas asistencialistas que existen en nuestro país, siendo Prospera, en el cual he laborado, el que más sobresale. Es un programa genialmente armado para romper con la desigualdad y ayudar al más necesitado al “pagarle” por hacer lo que cualquier persona debería (ir al médico, llevar a sus hijos a la escuela, etc.); sin embargo, se ha vuelto también la cuna de la flojera y de su amiga corrupción.

Le ha dado pie a la mentira, donde familias enteras deciden dejar sus empleos para recibir el “sueldo" que se les otorga e incluso mienten agregando familiares inexistentes o que viven lejos para poder conseguir más dinero, haciendo que el recurso no llegue a quien en verdad lo requiere. El asistencialismo permite a una sociedad sentarse a esperar con ignorancia que el gobierno resuelva sus problemas y, pareciera que es broma, pero algunos pacientes ya han mencionado entre risas: yo ya no trabajaré porque cuando gane AMLO me va a mantener.

Quitar de tajo estos programas también sería incurrir en un error, pues hay familias, en especial de ancianos, que subsisten con lo mínimo gracias a este programa, así que revisarlos y trabajar en su mejora es lo indispensable, por lo cual sí sería válido proponer programas similares pero no tan chiflados como los que actualmente nuestros candidatos dan, tal vez programas donde tengas que poner un pequeño esfuerzo a cambio de ese dinero.

Probablemente se podría apoyar más al fortalecimiento de una población si se le enseña a pescar y no únicamente si les da el pescado y sería mediante la subsidiariedad que podríamos encontrar la magia.