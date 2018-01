Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- A pesar del incremento del gas, la energía eléctrica y varios productos de la canasta básica, el pan dulce mantiene su precio por el momento, porque las panificadoras no han visto un impacto importante en sus ventas sobre estos aumentos.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora de Yucatán (Canainpa), Leticia Pech Gamboa, informó que a pesar de que se incrementó el precio de las Rosca de Reyes este año, no ocurrirá lo mismo con el pan tradicional. Además empezaron “bien” el año porque las bajas temperaturas incrementan hasta en un 20 por ciento las ventas.

“Las panaderías no prevén un incremento en sus precios ya que las materias primas básicas no subieron, por lo que por el momento no estamos forzados a realizar esta acción”, comentó.

Recordó que la harina fue el último producto que ha subido de precio, pero fue desde mitad del año pasado y hace poco más de un año que se incrementó el precio del pan, por lo que el costo promedio se mantendrá en 4 pesos.

“Anteriormente, durante este último año los aumentos se efectuaron mes con mes, lo que nos obligó a que de igual manera el precio de los productos que ofertamos se incremente, lo que no vemos en este 2018, por lo que en puerta no esta esa opción”, concluyó.