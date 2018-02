Mérida, Yuc.- Por primera ocasión en la historia electoral de Yucatán ayer se presentaron los primeros procedimientos jurídicos encabezados por mujeres debido a que sus partidos políticos violan las disposiciones en materia de paridad de género establecidas en la reciente reforma electoral.

Mariana Cruz Pool, con una militancia de 20 años en el PAN, denunció que fue presionada y amenazada por dirigentes panistas para declinar su precandidatura a la alcaldía de Motul a favor de Luis Maldonado Casanova, quien incluso pertenece al partido Nueva Alianza, dado que éste va en coalición con el blanquiazul.

Agregó que por lo anterior interpuso una queja ante la “Comisión de atención contra la violencia política contra las mujeres militantes y simpatizantes” del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para que tome el caso y resuelva. Asimismo, expuso que su caso es de los primeros que se promueve en el país en materia de violación de los derechos políticos de las mujeres.

“Yo cumplí en tiempo y forma los requisitos establecidos en la convocatoria para el registro de precandidatos a presidentes municipales, me registré a tiempo, había otros aspirantes internos en el PAN que declinaron a mi favor en su momento, me convocaron a una reunión en una casa particular en la que estaban el alcalde panista Vicente Euán Andueza y el coordinador de la campaña a la gubernatura, Roger Torres Peniche, quienes me pidieron que declinara a favor de un candidato que no es del PAN sino de Nueva Alianza”, expuso.

“Me dijeron que ellos estaban viendo por la campaña a la gubernatura y no les interesa Motul porque su prioridad es el Gobierno del Estado. Violaron mis derechos cuando Roger Torres me amenazó en que si me ‘entercaba’ en continuar con mi proyecto nos íbamos a quedar solos, que no iba a ver apoyos ni del Comité Directivo Estatal del PAN y que de ganar el gobierno, como dicen ellos, no sería una red salvavidas para ninguno de los liderazgos que me apoyan. Esto es una amenaza a mi equipo”, afirmó.