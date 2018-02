Cansado de que golpearan a su madre, hijo acuchilla a su papá

Milenio Novedades

TETIZ, Yuc.- Cansados del maltrato psicológico y los golpes físicos que le propinaba su papá a su madre, los hijos salieron en defensa de ella y uno de ellos tomó un cuchillo para desquitar su ira y lanzar tajos y “piquetes” a su padre, Gilberto C. P., en sangriento suceso ocurrido la noche del sábado en un predio de la calle 25 por 24 y 26 del sector San Lucas.

Poco después de las 10 de la noche Gilberto C. P. llegó alcoholizado a su casa como de costumbre, insultando a toda su familia y propinando golpes a su esposa Nelvi C. E.

Al principio, dos de sus tres hijos intentaron calmarlo pero el señor también agredió a los adolescentes.

Fue entonces que el joven W.A.C.C., de 17 años, comenzó a pelear con su padre. Ante esto, el otro menor G.J.C.C., de 14, harto de la paliza que le daban a su hermano y a su madre, corrió a la cocina y tomó un cuchillo para lanzar tajos a su papá en varias partes del cuerpo. Un tercer hermano, el más pequeño, estupefacto, lloraba ante la escena.

Ante el sangriento pleito, la madre salió a pedir auxilio a los vecinos para que llamaran a la Policía Municipal.

De inmediato arribaron los uniformados de Tetiz para trasladar primero a Gilberto C. P. al IMSS de Hunucmá, así como a los tres menores para su revisión con un médico particular, junto con su mamá, quien dijo que no interpondrá denuncia contra su golpeador esposo.

