Mérida, Yuc.- El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, declaró ayer que irán por la gubernatura en alianza con el PRI. “La idea es darle continuidad al buen trabajo que ha realizado el señor gobernador, Rolando Zapata Bello, un mandatario que emana precisamente de la unidad entre el PRI y el PVEM”.

“Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, es una alianza ganadora no solo en el tema electoral sino que nosotros vamos mucho más allá de eso, somos una alianza de proyecto que está demostrado no solo en Yucatán sino en gran parte del país, las plataformas son similares, hay muchos puntos en común. Falta ver quién será el candidato, estamos juntos para la gubernatura de Yucatán”, explicó.

Botello Fierro dijo que a nivel local solo irán con el tricolor en candidatura común y descartó acuerdos con otros partidos políticos, en tanto que respecto del ámbito nacional recordó que el Partido Verde junto con el PRI impulsan la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña a la presidencia de la república.

“Lo único que se buscaría es con el PRI y en todas las demás elecciones participaremos solos. En todos los municipios estamos buscando los mejores perfiles y así seguiremos valorando, qué es lo más conveniente para la ciudadanía”, indicó.

Harry Botello agregó que para el actual proceso electoral consideran impulsar al menos 90 candidaturas a presidentes municipales y buscan convertirse en la tercera fuerza política en la entidad.

“Estamos considerando competir en cuando menos 90 municipios solos, es un número histórico para el partido, y así será el resultado también, será resultado histórico para el Partido Verde, estamos más fuertes que nunca, tenemos los mejores perfiles en los municipios, y queremos llegar a ser la tercera fuerza en la entidad y para eso hay que trabajar con la gente indicada, y la gente indicada es aquella que el ciudadano le dé entrada”, abundó.

En cuanto a la campaña presidencial, el dirigente del PVEM en Yucatán dijo que “ya se presentaron varios temas para la plataforma electoral 2018-2024, Meade será un precandidato, luego candidato y el próximo presidente de México, es un tipo con argumentos, un tipo serio, un tipo que tiene un proyecto viable para México. Tiene un proyecto que no es de ocurrencias como otros que dicen que se hace con varita.