MÉRIDA, Yuc.- El ex gobernador Patricio José Patrón Laviada corrompió al Partido Acción Nacional (PAN) al fomentar el clientelismo. Hoy, en el partido, quien no obtiene lo que quiere se va. Atrás quedaron las convicciones, señaló el ex alcalde de Mérida y también ex panista Luis Correa Mena.

“El mayor daño que le pudo haber hecho Patricio al PAN no empieza en la gubernatura, es anterior, es el clientelismo, que no era una práctica dentro de Acción Nacional”, comentó.

Recordó que Patrón Laviada “era un personaje pudiente, tenía algo de recursos personales que si bien los usó para ayudar a la gente, ese apoyo fue teniendo compromisos y se empezó a generar el clientelismo dentro del PAN. Obviamente, al llegar a puestos de elección popular, donde disponía de recursos económicos y materiales para atender las necesidades de la gente, ese clientelismo aumentó”.

Correa Mena afirmó que hoy ve a Patricio Patrón nostálgico del poder y quien no se termina de acostumbrar de que su importancia en la vida del PAN y en la vida política del Estado ha pasado.

"Veo un Patricio nostálgico. Yo siempre he dicho que uno de los problemas de los políticos es que padecen el síndrome del gansito Marinela: del recuérdame”: Correa Mena

“Patricio Patrón corrompió a los militantes. La militancia del PAN se vio afectada en sus convicciones por ese tipo de conveniencias, eso se ve reflejado hoy totalmente. Hoy lo ves expresado en máximas dimensiones, cuando los militantes del partido obtienen lo que quieren o se salen, porque ya no hay la convicción ni por la causa ni por la institución, ni por nada más que por obtengo el cargo o no me quedo”, subrayó.

En este sentido, Luis Correa señaló que el PAN que hoy ve la sociedad es el partido convenenciero que creó Patrón Laviada, lo cual ha generado el descrédito, fracturas internas y derrotas electorales.

“Patricio genera buena parte de lo que el PAN es hoy. Es el PAN convenenciero que él creó. Un PAN afecto al qué me das a cambio de mi respaldo, que él usaba”, afirmó.

Recordó que “en la sucesión de su gobierno, en 2007, se vio claramente la intromisión del aparato del gobierno, de la cuestión de la dádiva, la compra del voto interno, que fue cuestionado en el proceso y en el que estuvieron involucrados todos sus operadores, todo su gobierno, y eso produce el PAN que es hoy, lo de voluntario le va quedando en el pasado y cada vez es más un PAN que se somete al comercio de los respaldos”.

El también ex diputado local manifestó que ve a Patricio Patrón nostálgico del control de Acción Nacional y que trata de disputar el poder desde afuera.

“Lo veo como un tipo que evoca los tiempos en los que él decidía, partía el pastel. Él decidía a quién le tocaba y a quién no, a cuál de sus huestes o a cuál de sus soldados beneficiaba. En esos tiempos donde decidía si le daba la chamba o no a Raúl Paz para congraciarse con él para tenerlo ‘controlado’, o si apoyaba a Joaquín Díaz, que hoy son dos nombres que están en el pandero, pues es recordar claramente qué posición tenían cuando Patricio tenía el control del PAN”, señaló.

En este contexto, Luis Correa agregó que “veo a Patricio en una extraña paradoja, todo el tiempo que estuvo en el PAN, salvo en sus inicios, que fue aliado de Ana Rosa, todo el tiempo la combatió, estuvo enfrentándola y haciendo que los panistas la enfrentaran”.

Ahora, menciona, se va a meter en la campaña donde uno de los candidatos que el PAN tiene es precisamente Ana Rosa Payán y otro es Raúl Paz, contra quien se ha manifestado tantas veces, “en fin, creo que las ansias de estar le ganan, las ansias de protagonismo le están ganando, es al Patricio que veo hoy”.