Nalleli Calderón/Milenio Novedades MÉRIDA, Yuc.- Es urgente que finalice el gasoducto Sur Texas-Tuxpan, para que la Península pueda interconectarse a la red nacional y se continúen las actividades industriales, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), José Manuel Ponce Díaz.

El empresario llamó a concluir dicho gasoducto que abastece la entidad, luego del anuncio de la División de Petróleos Mexicanos Transformación Industrial (TRI), de cancelar todo contrato de suministro de gas natural a partir del primer día de enero de 2019.

“No puede ser que sigamos en México sujetos a depender de proyectos de infraestructura que no se han realizado y que la inversión pasada en gasoductos no fuera suficiente, hay que terminar la inversión contemplada porque no seremos deficitarios hoy o mañana sino por mucho tiempo de gas natural”, aseveró Ponce Díaz.

A través de un comunicado que se emitió este viernes, se informó que debido a que se tiene un comportamiento inestable y deficitario para atender la demanda del energético, desde agosto pasado Pemex TRI no ha confirmado las solicitudes de pedido de gas natural, por lo que los consumos de la empresa son sujetos a pagos de desbalances.

Asimismo, se puntualizó que por la nueva regulación asimétrica de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como por la falta de infraestructura de transporte, las actividades de gas natural para sus acciones de comercialización se vieron mermadas sustancialmente.