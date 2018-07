Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Ante el inminente uso de las tecnologías, computadoras, celulares y demás aparatos digitales, ahora los niños se pasan la mayor parte de los días inmersos en videojuegos, redes sociales o navegando en internet y ya no se interesan por actividades lúdicas que desarrollen sus habilidades, manifestó el coordinador general del planetario “Arcadio Poveda Ricalde” y del Museo de Historia Natural, Juan José Durán Nájera.

“Desafortunadamente, ahora todo quieren que sea digital, pero no es posible que sea así, no digo que el uso de las nuevas tecnologías sea dañino. Sin embargo, hay que considerar que digitalizar ciertos espacios resultaría muy caro además de que la vida útil no es igual a lo que tenemos, entonces además de generar costos elevados que pudieran ser impagables también se echarían a perder pronto”, explicó.

Pensando en este panoram, durante las vacaciones de verano el planetario ofrece actividades culturales como charlas y observaciones del firmamento a través del telescopio, con el objetivo de acercar a los niños, jóvenes y adultos a la astronomía.

El sábado 28, será la charla “Platícame de astronomía, breve historia de la astrofotografía”, a las siete de la noche, en la sala de proyecciones del planetario del Centro Cultural Olimpo, a cargo del arquitecto Jorge Alberto Castro Alejos.

Actividades en el Museo de Historia Natural.

Posteriormente, a las siete y media se observarán los planetas Venus y Júpiter con un telescopio, en el espejo de agua de ese mismo edificio. La actividad dependerá de las condiciones meteorológicas.

Las actividades son gratuitas y pueden participar todos los interesados en conocer el universo y la astronomía.

Conoce más en: www.merida.gob.mx/planetario