Uber no quiere acatar las leyes yucatecas

MÉRIDA.- La plataforma de transporte Uber se mantendrá en la ilegalidad en Yucatán al no haber normas que regulen el servicio como “redes de transporte”, como sus representantes aseguran sucede en la Ciudad de México, Jalisco y Estado de México.

A su vez esta plataforma internacional, que opera en 43 ciudades del país, reveló que seis mil 954 “socios” a igual número de vehículos circulación en Mérida, que es una cifra sin comparación contra los 300 que la ley estatal establece en la entidad para las otras plataformas.

Saúl Crespo Laborem, gerente de Comunicaciones de Uber, afirmó que no buscan confrontación con la autoridad estatal, no obstante asegura que la plataforma no puede ser regulada como una empresa de transporte, sino como “empresa de redes de transporte”.

“Un juez de competencia económica ha determinado que la Ley de Transporte de Yucatán sí tenía una afectación real sobre nuestra operación y para ello ha determinado que sí procede un amparo a nuestro favor hasta que podamos revisar los términos que esa ley tendría para empresas de redes de transporte y con toda la facilidad del mundo cumplirla”, dijo.

Denuncias contra Uber

Con respecto a que los conductores de Uber en esta entidad son los más “peligrosos”, según el número de denuncias existentes, destacó lo que se manejó como delitos, son en realidad quejas.

“Mientras no procedan, es decir, que la autoridad termine de investigar y determine que efectivamente el conductor incurrió en un delito, no pasa de ser una queja”, dijo.