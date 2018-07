PREP nunca contó con certificado que avalara eficacia

Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones (Anadic), indicó que la empresa que otorgó el sistema contratado por el Iepac para soportar el PREP en la elección pasada del 1 de julio, no contaba con certificado que avalara su eficacia.

Simón Alejandro Cáceres Heredia, presidente de la Anadic Yucatán, destacó que el sistema contratado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) para la elección pasada no contaba con el Certificado SSL.

“Lo que pudimos detectar es que la empresa no tenía un certificado de seguridad, no tenía un SSL instalado, por tanto era muy vulnerable. Su servidor no estaba preparado para soportar tantas consultas, pero en seguridad es que no tenía un SSL instalado”, dijo Cáceres Heredia.

Un certificado SSL se refiere a un reconocimiento en seguridad, el cual debe estar presente en toda empresa formal para transmitir confianza a sus clientes al momento de ser contratado para prestar un servicio, el cual “encripta” información y la protege. “Es posible que la empresa contratada por el Iepac cuente con otro tipo de certificado que nosotros no conocemos, pero de entrada, una constancia SSL no tenía”, concluyó.