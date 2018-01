Presentan a la nueva embajadora del Club Escuela Modelo

Milenio

MÉRIDA, Yuc.- Como parte de sus tradiciones el Club Escuela Modelo presentó a su nueva embajadora durante un evento celebrado el pasado 4 de octubre, en el que también se realizó la toma de protesta de la directiva correspondiente al periodo 2017-2018.

Este año la Srita. Paulina Flota Duch será la Embajadora del Club, con la responsabilidad de representar de manera digna a esta honorable institución a lo largo del año, la banda se le impondrá el próximo 2 de diciembre durante el baile “Blanco y Azul”.

“Para mí más que una institución, es mi segundo hogar, al recibir la noticia me emocioné mucho ya que pertenezco a la familia modelista desde el kínder, tuve la dicha de desarrollarme y crecer aquí, estoy en tercero de prepa y no me pudo tocar mejor manera de concluir mi preparatoria que siendo embajadora”, comentó visiblemente emocionada la Srita. Paulina Flota Duch, nueva embajadora del Club.

Después de la presentación se llevó a cabo la toma de protesta de la Directiva 2017-2018, conformada de la siguiente manera: Orlando Raúl Cámara Moguel, Presidente; Mario Sosa Correa, Vicepresidente; José Javier Estrada Contreras, Secretario; Gastón Corona Casellas, Tesorero; José Ariel Dzib Duarte, Alexander Canul Muñoz, Francisco López Herrera, Rubén Cuevas Luna y Jesús Cervantes Manzanilla, serán los vocales; la Dirección Deportiva quedó a cargo de Alejandro Valladares Valencia.

“El día de hoy estamos realizando la toma de protesta de la nueva Directiva del Club que estará en funciones todo el curso escolar, ésta se renueva cada 16 de septiembre durante la asamblea general y en esta ocasión fuimos electos y nos encargaremos de organizar las actividades que realiza el Club, entre las que destacan: el baile Blanco y Azul, el torneo de pesca, convivencias deportivas y torneo de veteranos, comentó el Presidente, Orlando Raúl Cámara Moguel.

La toma de protesta estuvo a cargo de Rafael Manuel Peraza Rosas, Ex presidente del Club Escuela Modelo de 1977 a 1979 y actual Presidente del Comité de Vigilancia del Club, en compañía del Rector de la Universidad Modelo, Ing. Carlos Sauri Duch.