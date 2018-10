Francisco Puerto/Milenio Novedades

MÉRIDA.- El presunto parricida Susano C. C. (a) sería juzgado por el delito de doble homicidio en razón de parentesco o relación, por la muerte de sus padres en la comunidad de Temozón, luego que no le fuera heredado en vida la casa en la que vivían sus progenitores.

Será el nuevo juez del Sistema de Justicia Penal, José Enrique Sáenz Dzul, que asumió el cargo el 1 de octubre pasado, quien en las próximas horas emita la orden de aprehensión en contra del individuo.

Cabe mencionar que Susano fue detenido el mismo día del crimen, acusado de un delito contra la salud, en espera que se elabore la respectiva carpeta de investigación.

Se le acusa de la muerte de sus padres, Maximiliano C. C. y Esperanza C. P., de 89 y 79 años respectivamente, a los que les cortó el cuello en su domicilio en la calle 11 entre 14 y 16 del municipio de Temozón. Ambos ancianos murieron tras ser degollados con arma blanca.

Por versiones de vecinos y familiares de las víctimas, los agentes se enteraron que este individuo es un bebedor consuetudinario, que en las últimas semanas tuvo varios altercados con sus padres debido a que les reclamaba sobre por qué no le dieron la herencia que quería.

Los ancianos le habían dejado un “terrenito” y el sujeto estaba molesto porque lo que realmente deseaba era la casa en la que vivían sus progenitores y que le habían dejado a su hermana Jacinta.

También le tenía mucho coraje a su madre, porque siempre le decía a su esposo “no le des nada, es un borracho”, por lo que se presume que fue a la que primero mató y después asesinó a su padre.