Se queda en prisión el amante asesino de Kanasín

MÉRIDA, Yuc.- El presunto amante asesino Juan S. M. C. fue imputado por el delito de homicidio calificado, luego de atravesarle el corazón de una cuchillada al esposo de su amasia cuando éste los descubrió sosteniendo relaciones en la casa del matrimonio.

La juez de control de Kanasín, Mariza Virginia Polanco Sabido, le impuso a Juan S. M. C. la medida cautelar de prisión oficiosa por 5 meses. Sin embargo, se acordó que si no se vincula a este sujeto, cesaría la medida cautelar.

La audiencia de vinculación tendrá lugar el 19 de mayo próximo. Los hechos fueron denunciados por la madre de la víctima directa, la señora Elda M. J. P C. No denunció la esposa Leydi M. C. E.

Los hechos se registraron entre las 3:30 horas y 4:00 horas del sábado pasado en un predio de la calle 19A por 14A del fraccionamiento Las Flores, en Kanasín, cuando al lugar llegó de improviso el ahora occiso Ángel E. B. P. y se encontró a su esposa con su amante Juan, y tras una discusión y algunos golpes, Juan le clavó un cuchillo en el pecho a Ángel, matándolo al instante.

