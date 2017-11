G. Keb; C. Franco/SIPSE

Mérida, Yuc.- Un automóvil fantasma atropelló a dos personas que quedaron seriamente lesionadas, una de ellas de gravedad. Los hechos ocurrieron en la calle 72 con 37 del puerto de Progreso.

El accidente se registró ayer cuando María H., de 25 años, y Julia P. C., de 15, transitaban sobre la calle 37 a bordo de una motocicleta Italika tipo 125, al llegar a la esquina de la calle 72 un vehículo que no pudo ser identificado las golpeó cuando se pasó el alto. Ambas mujeres salieron disparadas y se estrellaron contra el pavimento.

Tras lo ocurrido el conductor del automóvil se dio a la fuga. Las afectadas fueron atendidas por personal de la Policía Municipal que llegó al lugar. Una de ellas está grave.

Por otra parte, tremendo regaño le dio un hombre de la tercera edad a una joven que por asomarse de más al hacer su alto entre camellones ocasionó que el señor se impactara contra su vehículo.

La conductora de un Attitude matrícula ZBE954B iba sobre la calle 10 del fraccionamiento Del Parque y al llegar a la altura de la 55 intentó cambiar de dirección, pero antes tenía que atravesar la avenida y hacer su alto entre camellones. Por los arbustos mal podados y los autos estacionados que le tapaban la visibilidad tuvo que adelantarse un poco, y al asomarse se le estrelló el Pontiac con placas YZA6771, al mando del hombre de la tercera edad.

Por último, el conductor de un Sentra placas YXR032B iba sobre la calle 74 diagonal de norte a sur, al llegar al cruce con la 95, según su testimonio, no vio la señal de alto y continuó su camino hasta que sintió un fuerte golpe en su portezuela.

Lo que ocurrió fue que un señor, quien iba acompañado de su esposa y que manejaba una moto matrícula DKK4S sobre la calle 95, no se percató que el guiador del automóvil no se detendría, no disminuyó su velocidad hasta que ya estaban muy cerca del vehículo, volanteó para evitar estrellarse pero no lo logró. Él y su esposa salieron volando y se estrellaron contra el pavimento a varios metros de donde fue el impacto.