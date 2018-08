Francisco Puerto/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En las próximas horas será puesto a disposición del juez de control de Progreso el pescador veracruzano J. C. C. L. (a) “Coatza”, de 41 años de edad, como presunto asesino de J. A. C. V. (a) “La Monja Loca”, de 52 años, quien hace algunos ayeres fuera ganador del certamen “Señorita Primavera Gay”.

J. C. C. L. enfrentaría proceso penal por el delito de homicidio calificado, que se castiga con pena de prisión que va de los 20 a los 40 años. Este sujeto ha enfrentado proceso penal en su tierra natal por lo menos por el delito de robo.

Los hechos se registraron en la madrugada del pasado jueves, cuando “Coatza” y “La Monja Loca” se encontraban departiendo en el antro “Conga”, ubicado en la calle 25 entre 74 y 76 del centro del puerto.

En un momento dado, se introdujeron al baño del local y empezaron a sostener relaciones sexuales, motivo por el cual fueron retirados por el equipo de seguridad. Luego se dirigieron las puertas de un local de electrónica, a unos 20 metros de donde salieron.

En un momento dado surgió una discusión y el veracruzano golpeó de forma salvaje a su amante de ocasión, al que le aporreó el rostro contra el suelo y una barda. Aprovechando que estaba inerte, acabó por estrangularlo.

Sin embargo, el ataque fue presenciado por un taxista, quien dio parte a los cuerpos de seguridad. Más tarde, el sujeto fue ubicado y arrestado.