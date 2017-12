Se esperan 19 grados para esta Nochebuena

William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Los meridanos recibirán la Navidad con temperaturas de templadas a cálidas y con escasas probabilidades de precipitaciones pluviales, informó la Comisión Nacional del Agua.

De acuerdo con los pronósticos, hoy el ingreso de aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México hacia la Península de Yucatán favorecerán condiciones de cielo despejado a medio nublado con probabilidad para lloviznas en el noreste de Yucatán.

En cuanto a las temperaturas de esta Nochebuena se esperan 19 grados para Mérida, en Progreso 22 grados; Tizimín y Valladolid 18 grados, mientras que Cancún tendrá 20 grados como mínima.

Además el cielo de esta noche podría presentar nublados, según el pronóstico de Meteorología Yucatán.

Para el 25 de diciembre al amanecer se prevén temperaturas mínimas de entre 15° C y 20° C, incrementándose por la tarde a máximos de alrededor de 30° C y con probabilidad de lluvias ligeras.