Asiste a la décima edición del 'Tour de casas de Mérida'

Joel González/Milenio novedades

MÉRIDA.-Con el propósito de apoyar a la sociedad, propietarios de seis predios del Centro Histórico abrirán las puertas de sus viviendas durante la décima edición del “Tour de casas de Mérida”, que se llevará a cabo el próximo día 11 de noviembre , a beneficio de una fundación local.

Bajo el concepto de “Casas de artistas”, la muestra, única en su tipo, estará conformada por la visita a seis construcciones que datan de los siglos XVII y XIX, las cuales son propiedad de personas relacionadas con las Bellas Artes, cinco de ellos de origen extranjero y uno local.

El evento tiene un costo de $500 pesos para el publico en general y $250 para estudiantes. (Foto: Daniel Sandoval)

Durante el recorrido, se podrá disfrutar de diferentes propuestas realizadas por arquitectos e interioristas yucatecos como Salvador Reyes y Omar Fuentes, así como la obra creativa de los dueños de origen europeo y de países como Canadá y Estados Unidos.

Las casas que se podrán visitar durante las cuatro horas que dura el evento son: Casa Blanca, Casa kan, Casa de la Calle Escondida, Home of Carole Metour, Home of Anthony Cecil, Casa La Hacienda y Home of Pía rosado.

En la presentación del evento, Steven Lemire y Sanda Krslak, propietarios de la Casa Blanca, informaron que la vivienda la adquirieron en ruinas a una pareja de neoyorquinos en 2010, misma que requirió de un proceso de renovación de más de seis años.

Detallaron que desde el principio se interesaron por la arquitectura colonial de la capital yucateca, la cual intentaron rescatar en la renovación del inmueble, ya que consideran que esto ha despertado el interés de la comunidad local por su Centro Histórico y ha contribuido a la activación turística de la zona.

Tour a beneficio

Por su parte, Carlos Antonio Cabrera May, director ejecutivo de la Fundación Brazos Abiertos Yucatán (BAI A.C.), recordó que el tour se ha llevado a cabo durante una década, en las que se han visitado más de 65 casas, y cada año aporta alrededor del 30 por ciento de los recursos de la fundación, de la cual dependen más de 260 pacientes con VIH.