Querido Santa

Antes que nada, te quiero pedir disculpas por no haberte escrito en los últimos años pese a que cada navidad te recuerdo en mis ilusiones de niño que tuvo que crecer obligado por una sociedad que se mofa de los soñadores y busca aplastar a los triunfadores.

Extraño poner mis zapatos bajo el árbol y esperar con ese mágico cúmulo de sentimientos que te aparecieras ahí y dejaras algunos obsequios que me hacían sentir el ser más afortunado de la Tierra. Realmente hay tanto por agradecer.

Te quiero dar gracias por tantos años que me hiciste sentir ilusiones, que me demostraste que la esperanza y el portarse bien traen bellas recompensas, ojalá los adultos comprendiéramos eso; gracias, por aquella vez que me cumpliste el regalo de tener un hermanito, que a la vez ha sido mi amigo, te pido que los hermanos nunca se separen y que las familias permanezcan unidas.

Gracias por tantos juguetes que me trajiste, pero en especial le agradezco a tu jefe, el niñito Jesús, principal motivo navideño, que me dio a los mejores padres del mundo que se esforzaron cada año para sonreír desde lo incógnito por la alegría que me causaste.

Te pido, también, que estas fechas de ilusión y alegría duren todo el año, que los buenos deseos navideños continúen cada día, que los villancicos se conviertan en cantos de felicidad permanente como alabanza a Dios y los propósitos de año nuevo en los de primavera, verano y otoño.

Te pido Santa que la gente abra su corazón, que observen la belleza de la vida, la grandeza de la humanidad, la magia del amor y que con esa misma fantasía que todos alguna vez tuvimos trabajemos en obras buenas para obtener un mejor país.