Ramírez Marín aprieta el paso rumbo al Senado

MÉRIDA, Yuc.- Entrando ya al último mes de campaña, Jorge Carlos Ramírez Marín aprieta el paso decidido a ganar y llegar al Senado con el respaldo mayoritario de los yucatecos, a fin de hacer valer el potencial que tiene el estado como el nuevo polo de desarrollo en esta región del país,

"No es lo mismo llegar al Senado, que llegar con la fuerza de los votos, eso nos permitirá defender con mayor énfasis los intereses de Yucatán y exigir el trato que nos corresponde como miembro de la Federación", subraya el político yucateco.

De buen ánimo, siempre accesible y atento, Ramírez Marín intensifica sus caminatas, reuniones vecinales, encuentros con la militancia, diálogos con diferentes grupos y continúa acompañando en los eventos a sus compañeros candidatos a alcaldes, diputados locales y federales y a la gubernatura.

En ese marco, participó como invitado en una reunión que le organizó un grupo de amigos, encabezados por el ex gobernador Federico Granja Ricalde y el ex alcalde Tuffy Gáber Arjona, que congregó a veteranos dirigentes y ex funcionarios, así como a buen número de mujeres de la capital yucateca.

"Ser senador es ser un gran aliado, un defensor y abogado de Yucatán y eso es lo que haré para gestionar recursos dentro y fuera del país para seguir impulsando el desarrollo del estado", enfatizó el candidato en esa reunión.

"Ése es el trabajo del senador, representar a su estado, equilibrar las decisiones y políticas públicas con respecto a otras regiones del país. Por eso quiero ganar amigos, para estar en la mesa de negociaciones y siempre salga beneficiado. Es hora de hacer el futuro de Yucatán", enfatizó, ante los aplausos de sus anfitriones.

Entre anécdotas, pasajes de la vida estudiantil y política, Ramírez Marín agradeció el respaldo del ex gobernador Granja Ricalde, del ex alcalde Gáber Arjona, con quienes empezó su carrera política, y de ex funcionarios y dirigentes como Carlos Capetillo Campos, Milton Rubio Madera, Marco Antonio Martínez Zapata, Roberto Pinzón Álvarez, Roque Castro González y Álvaro López Soberanis, entre muchos otros.

"Tú vas a ganar y serás nuestro representante, eres un hombre disciplinado, de gran dinamismo y capacidad que has hecho camino. Estamos seguros que lograrás tu objetivo y para ello cuentas con nosotros para convencer a más personas y multiplicar los votos para llevarte al Senado", afirmó Granja Ricalde, ante los aplausos de los asistentes.