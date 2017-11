Mérida, Yuc.- El Centro de Salud Urbano de Mérida con el apoyo de la Secretaría de Salud de realizaró este viernes, una jornada de vasectomía sin bisturí gratuita, motivo de la conmemoración del día mundial de este procedimiento, este procedimientos se aplicó hoy a 14 personas.

Luis Felipe Arroyo Cervera, responsable del Centro de Capacitación del Programa de Vasectomía sin Bisturí de la Secretaría de Salud con sede en el Centro de Salud explicó que este método de planificación familiar se ofrece de manera gratuita a todos los varones que estén satisfechos con el número de hijos que tienen y se realiza de manera ambulatoria en un lapso de 15 a 20 minutos.

El médico, con más de 20 años de experiencia en la realización de vasectomías, indicó que anualmente en la clínica se practican cerca de cien de estos procedimientos.

“El paciente una vez que se le ha realizado el procedimiento, puede salir caminando de la clínica e irse a su casa a descansar y en dos días puede reincorporarse a sus actividades habituales siguiendo las recomendaciones que los médicos le indicarán como evitar montar bicicleta o moto y cargar más de diez kilogramos”, indicó.

Agregó que se programan las vasectomías en viernes para que los pacientes puedan descansar el resto de ese día, sábado y domingo y puedan reintegrarse a sus actividades laborales el día lunes.

“La vasectomía es una intervención ambulatoria sin bisturí y con anestesia local que sólo requiere de 20 minutos y se puede practicar a los varones que desean un método anticonceptivo que sea seguro, permanente y que no cause repercusiones. Incluso se puede hacer a personas con diabetes, si tienen sus niveles de glucosa controlados”, explicó el doctor Arroyo.

Apunto que se hace un corte de tan sólo 0.5 centímetros para ligar y cortar los conductos para impedir el paso de los espermatozoides. Estos se siguen produciendo y son absorbidos por el organismo.

“Es una cirugía que no requiere hospitalización, la recuperación es rápida; permite al varón regresar rápidamente a sus actividades. Hay que destacar que contrario a lo que se cree, no produce impotencia ni cáncer; no disminuye la libido ni la capacidad sexual”, aseveró.

Indicó que una semana después de realizado el procedimiento, el paciente puede retomar su vida sexual, utilizando algún método anticonceptivo que puede ser el preservativo. Después de 30 relaciones sexuales, se realiza una medición de espermatozoides para confirmar que la vasectomía haya funcionado y es cuando, ya puede continuar con su vida sexual sin tener que utilizar métodos anticonceptivos.

“Se invita a todos los hombres que ya no deseen tener hijos a que se acerquen al Centro de Salud para darles toda la información al respecto de la vasectomía y aclarar todas las dudas que tengan al respecto. Se hace énfasis en noviembre pero todo el año estamos disponibles para realizar vasectomías. No es necesario contar con Seguro Popular y es gratuito”, concluyó.