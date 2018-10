José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- En el marco del “Día Internacional de la Parada Cardíaca”, Juan Alberto Cortazar Vivas, director del programa “Yucatán Cardioprotegido” y experto en atención prehospitalaria destacó la importancia de que todas las personas conozcan cómo aplicar la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Epidemiológica, hasta el 6 de octubre se han registrado 932 casos de infartos al corazón (488 hombres y 444 mujeres), cifra que se acerca a la del año pasado al mismo corte que era de 972 de estos eventos.

“El paro cardíaco representa una emergencia médica por excelencia, ya que ocurre el cese súbito de la función mecánica cardíaca, esta situación deja a los órganos del cuerpo humano, sin suministro de oxígeno y si la víctima no recibe tratamiento en los primeros minutos, la persona no sobrevive”, advirtió el Técnico en Urgencias Médicas (TUM) y en Gestión Integral de Riesgo (TGIR).

Dijo que ante un paro cardíaco, la persona afectada pierde el conocimiento, deja de responder, de respirar normalmente y pierde el pulso.

Hay desfibriladores en sitios públicos de Mérida

“Las situaciones que pueden dar origen a un paro cardíaco son diversas, una causa común es el ataque cardíaco, sin embargo el atragantamiento, el ahogamiento, la electrocución, o un golpe fuerte al pecho también pueden llevarnos a un paro cardíaco, por ello es importante conocer acerca de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y también capacitarse en el uso de desfibriladores externos automáticos, los cuales en Mérida están instalados en varios sitios públicos”, expuso Cortazar Vivas.

Destacó que hasta en el 80 por cientos de los casos estos eventos se produce en el entorno más cercano de los pacientes, fuera del hospital, de ahí la importancia que testigos, familiares, amigos, etcétera sean quienes inicien las maniobras de reanimación.

Sin embargo, la realidad nos dice que sólo dos de cada 10 personas reciben ayuda en el momento que presentan una parada cardíaca, lo que hace que la supervivencia sea muy reducida, estando en torno al 10 por ciento.

El 911

“Frente a las señales de un paro cardíaco, lo primero que debe hacerse es llamar al número de emergencia 9-1-1 y comenzar rápidamente las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Se calcula que por cada minuto de demora en comenzarlas, se pierde un 10 por ciento de posibilidad de sobre vida y más allá de los 5 minutos la probabilidad se reduce considerablemente”, advirtió.

Cómo aplicar la RCP

Indicó que los pasos a seguir para ayudar a una persona que se han infartado son primeramente, verificar que el escenario sea seguro (sin presencia de gases o humo, por ejemplo); mover a la persona para ver si responde, en caso de que no lo haga, llamar al 9-1-1 y asegurarse que la víctima se encuentre sobre a una superficie plana y firme.

Mientras llega la ayuda, observar si respira con normalidad o no respira, para ello deberá y colocarse de rodillas, cerca del pecho de la víctima.

Acto seguido deberá colocar una mano sobre el centro del pecho y la otra por encima de la primera, y con los brazos firmes y sin flexionar los codos, comenzar a realizar compresiones con fuerza, rápido y de manera constante (el ritmo y frecuencia debe ser de, al menos, 100 compresiones por minuto pero no más de 120).

El instructor en RCP, certificado por la American Heart Association (AHA) agregó que deberá seguirse con esta acción hasta que la víctima se recupere o hasta la llegada de la ambulancia.

Si es posible y existe la disponibilidad de un Desfibrilador Externo Automático, debe utilizarlo inmediatamente. Muchas personas no realizan la RCP o no utilizan un DEA por miedo a lastimar a la víctima, sin embargo no existe peor lesión que la que se está generando en el cerebro por no recibir oxígeno, una persona que sufre de paro cardíaco necesita urgentemente de una RCP y del uso del DEA.

“Hacemos un llamado a las autoridades, iniciativa privada y a la sociedad para fortalecer la cadena de sobrevida, es lamentable que una persona sufra de paro cardíaco súbito, no reciba RCP y tampoco tenga al alcance un Desfibrilador Externo Automático”, concluyó Cortazar Vivas.