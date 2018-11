Israel Cárdenas/Milenio Novedades

Mérida.-La propuesta de recortar al 50 por ciento el financiamiento a los partidos en Yucatán “revivió” este jueves a cargo de los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Ley de partidos políticos del estado, por el cual se prevé obtener una reducción aproximada de 40 millones de pesos anuales.

En asuntos generales de la sesión plenaria del Congreso del Estado, la diputada Fátima Perera Salazar dijo que en los últimos nueve años se incrementó en 133 por ciento el financiamiento a partidos en Yucatán, al pasar de 33 millones de pesos a 79 millones de pesos durante este año 2018. Agregó que en ese lapso los partidos han captado 464 millones 439 mil 548 pesos.

En este punto, Milagros Romero Bastarrachea manifestó en tribuna su apoyo a la iniciativa e incluso pidió que no se le entreguen recursos a los partidos; en este sentido, hay que recordar que desde 2011 Movimiento Ciudadano no recibe financiamiento en Yucatán por graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos cuyas multas no ha pagado a consecuencia de que en cada elección no alcanza el porcentaje mínimo de votación, que es el 3 por ciento.

Respecto de la iniciativa, Fátima Perera consideró necesario cambiar la fórmula para la asignación del financiamiento a partidos, considerando que se presenta: padrón electoral de Yucatán por 65 por ciento de Unidad de Medida y Actualización; para que quede: padrón electoral por 32.5 por ciento en Unidad de Medida y Actualización.