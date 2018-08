Regidores, directores y alcalde electo de Progreso, donarán su sueldo

Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La tarde de este jueves, Julián Zacarías Curi, alcalde electo de Progreso, informó haber llegado a un acuerdo para que los regidores y directores de la administración municipal 2018-2021, que empezará su gestión el próximo sábado 1 de septiembre, donen al Ayuntamiento su primer mes de sueldo.

Lo anterior es como una muestra de solidaridad ante la grave situación económica en la cual están recibiendo la comuna.

La medida fue tomada luego de diversas reuniones de trabajo que sostuvieron las últimas semanas, y del análisis de la situación financiera que se está revelando en el proceso de entrega recepción.

Según el próximo alcalde, emanado del PAN, se encontrarán con fuertes compromisos de pago, como el elevado adeudo que deja la administración de José Cortes, el presidente municipal saliente, a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía eléctrica facturada en el Sistema Municipal de Agua Potable.

Como se recordará, en la primera reunión que sostuvieron el alcalde saliente y el entrante a principios del presente mes de agosto, como parte de los trabajos de transición, José Cortés Góngora reveló a Zacarías Curi que dejará “las arcas vacías” en la tesorería municipal, “porque así lo hacen todos los presidentes cuando dejan el cargo”.

No deja recursos ni siquiera para el pago de la nómina de la primera quincena de septiembre, ni la parte proporcional del aguinaldo, ni prevé dejar dinero para el gasto corriente y la operación de las diversas direcciones de la comuna, por lo cual se enfrentará un serio problema para contar con gasolina para las patrullas y los vehículos recolectores de basura, sólo por citar un ejemplo.

Además de Julián Zacarías, integran el cabildo 6 regidores emanados del PAN y que son: Elda Hevia Li (síndico municipal), Alfredo Salazar Rojo (secretario de la Comuna), Geovana Ganzo León, Franklin Franco Sánchez, Ivonne Rassan Jiménez Y Mauricio Pardío Cortes. El PRI cuenta con 3 regidores, encabezados por Jorge Méndez Basto, Goretty Irigoyen Ocampo y Luis Reyes Maldonado. Completa la lista la regidora emanada de Morena, Patricia Sauri Barroso.

Según el alcalde electo, todos los regidores, incluyendo los del PRI y la de Morena, estuvieron de acuerdo en donar su sueldo del primer mes para solventar las necesidades apremiantes del Ayuntamiento y así no parar operaciones y labores.

Para él lo anterior, representa una señal positiva de solidaridad y de compromiso con los progreseños.

Con respecto a los directores de las diversas áreas de la comuna, informó que son 18 funcionarios de primer nivel que también donarán íntegro su sueldo correspondiente al primer mes de trabajo.

Para transparentar este asunto, el próximo alcalde progreseño informó que cada regidor y director y él mismo, firmarán un oficio de donación de su sueldo y al término del mes de septiembre se informará públicamente el monto de lo recaudado y la manera como se aplicó dicho recurso. La información será pública y estará al alcance de todos los ciudadanos.

Con respecto al monto de los sueldos, el entrevistado manifestó que todavía no se han definido y que eso se hará en el transcurso de la próxima semana y como resultado de un trabajo serio de análisis buscando siempre lo justo y evitar gastos o compensaciones no justificadas. Los sueldos de los directores y de todos los funcionarios municipales se establecerán de acuerdo a un tabulador general que privilegie la importancia y la responsabilidad de cada cargo. No se otorgarán sueldos a capricho de nadie, sino en base a los justo y con criterios de austeridad.

Nombra a director de turismo

Por otra parte, se informó que el alcalde electo nombrará como director de turismo a Manuel Rosado Heredia, progreseño de 31 años, licenciado en administración, egresado de la Universidad Marista de Mérida con experiencia laboral en la aduana de México, consultor y propietario de 3 empresas dedicadas a la venta de equipo náutico y del ramo deportivo.

En su currículum destaca que realizó un intercambio en el extranjero (en Misisipi) y tiene experiencia en el ramo turístico por su actividad de consultor y su empresa relacionada con el buceo. Además, ha realizado estudios sobre arrecifes con fines de rehabilitación y recreación como atractivo y en temas de logística turística.