Les descuentan salario por no asistir al informe del alcalde

Telchac Puerto, Yuc.- El alcalde de Telchac Puerto, José Alfredo García Córdoba, no sólo no ha regularizado las sesiones de Cabildo, sino que además descontó 1,500 pesos al salario de cuatro regidores de Nueva Alianza, el PRI y el PAN por no asistir al acto en el que rindió su “informe de actividades”.

Ante dicha situación, los cuatro concejales promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado para que les sea restituida la parte del salario que el primer regidor les descontó.

Al respecto, el síndico del Ayuntamiento de Telchac Puerto, Samuel Armando Dzib Puch, explicó ayer que el alcalde les descontó 1,500 pesos correspondientes a la quincena del 30 de agosto, argumentando que no asistieron a la sesión de Cabildo en la que rindió su “informe de actividades”.

En agosto pasado, este rotativo informó que un enfrentamiento entre el alcalde de Telchac Puerto, José Alfredo García Córdoba, con sus cuatro regidores impidió la realización de una sesión solemne de Cabildo para el acto protocolario de rendición de cuentas, y a cambio el munícipe emanado del Partido Nueva Alianza “rindió su informe” sin el respaldo de los concejales, quienes lo señalaron de graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

En su momento, los regidores informaron que desde hace más de seis meses el presidente municipal no realiza sesión de Cabildo, asimismo, que no reporta sobre obras públicas, tampoco expone en qué se gasta los recursos públicos del Ayuntamiento, y que no cumple con las normatividades legales para la transparencia de los recursos.

Ayer, el síndico de la citada Comuna, Dzib Puch, manifestó que en la quincena correspondiente al 15 de septiembre el alcalde de Telchac Puerto no pagó el monto completo del salario.

“Nosotros lo único que alegamos es que no pagó completa la quincena del 30 de agosto, pedimos que nos devuelva los 1,500 pesos, él se niega a pagarnos. Por ese motivo promovimos un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado. Hacemos un llamado a los demás niveles de gobierno para que intervengan en el municipio, el alcalde tiene un desastre el municipio, hay muchas irregularidades principalmente en la obra pública, pues no dice cuánto cuesta la obra, quiénes son las constructoras, quiénes son los ingenieros, el alcalde no toma en cuenta a los regidores”, acusó Dzib Puch.