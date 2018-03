Restaurantes subirán precios hasta segunda quincena de marzo

Candelario Robles/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) adelantó que después de la segunda quincena de este mes, los restaurantes ajustarán los precios de sus menús, ante el incremento de los costos de insumos de importación.

El presidente de la Canirac, Carlos Campos Achach, explicó que se espera un incremento de entre un tres a cinco por ciento, dependiendo del giro del negocio y sus políticas internas.

Explicó que este incremento obedece principalmente al alza de los insumos de importación como quesos, carnes, lácteos, vinos, frutas y demás. “Normalmente se registran incrementos del tres al cinco por ciento para enfrentar el alza de los precios de insumos, principalmente los de importación, aunque las alzas no deberán rebasar ese porcentaje”.

Campos Achach explicó que los ajustes a los costos del menú no deberán rebasar esos costos debido a que la situación económica no es muy buena para los comensales en general. Recordó que en lo que va del año los restauranteros en general no ajustaron los precios de sus menús, pese a los incrementos generalizados de arranque del año.

Por otra parte, los socios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán (Canirac) iniciaron el proceso de “auscultación” para elegir al próximo presidente de este organismo empresarial y hasta el momento una joven ya manifestó su interés por el cargo. Se trata de la ex líder juvenil de la Coparmex Mérida, Alejandra Pacheco Moreno, directora de los restaurantes y cocina D’Liz, que aparentemente tiene el aval mayoritario para dirigir a la Canirac de Yucatán.

Sería la primera mujer que llegaría a este importante cargo empresarial, si los socios la ratifican en su próxima asamblea general que aún no tiene fecha, pero será en los próximos días.

No se informó los motivos por los cuales Carlos Campos no se reelegirá. Como publicamos el viernes, el líder saliente de los restauranteros cedió la estafeta del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán a Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida.